Repli des marchés américains, année 2024 difficile pour Boeing

(AOF) - Les indices américains reculent. Les investisseurs ont pris connaissance des données PMI aux Etats-Unis en janvier. Le PMI Composite est pénalisé par les services sur ce mois. Le PMI pour les services est passé de 56,8 à 52,8 entre décembre et janvier. Côté valeurs, Boeing se replie au lendemain de l'annonce de résultats préliminaires décevants au quatrième trimestre 2024. Le groupe anticipe une perte de 5,46 dollars par action alors que les analystes tablaient sur une perte de 1,84 dollar par action. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,18% à 44482 points et le Nasdaq cède 0,10% à 20033 points.

Boeing (-0,93% à 176,79 dollars) recule à Wall Street au lendemain de l'annonce de résultats préliminaires décevants au quatrième trimestre 2024. Sur cette période, le constructeur aéronautique table sur un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars et une perte par action de 5,46 dollars. Le consensus des analystes de FactSet anticipait, avant ces annonces, sur un chiffre d'affaires de 16,55 milliards de dollars et une perte nette de 1,55 dollar par action. L'entreprise a aussi annoncé une charge de 1,1 milliard de dollars dans sa branche aviation commerciale

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,4 en janvier après 55,4 en décembre, a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 56,8 à 52,8 entre décembre et janvier. Il était attendu à 56,4.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4,24 millions d'unités en décembre, contre un consensus de 4,19 millions et après 4,15 millions en novembre.

Les valeurs à suivre

Intuitive Surgical

Intuitive Surgical est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résutats du quatrième trimestre. La medtech a pourtant dépassé le consensus en matière de bénéfice, grâce à la forte demande constatée pour ses robots chirurgicaux. Le groupe affiche un bénéfice ajusté de 2,21 dollars par action, contre un consensus de 1,79 dollar, avec un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars pour 2,25 milliards attendus. Le volume des procédures de son robot Da Vinci a progressé de quelque 18 % sur un an au cours du trimestre, et devrait augmenter de 13% à 16% en 2025.

Nikola

Nikola Motors a perdu 27,78% à Wall Street hier, après que Bloomberg a affirmé que le constructeur de véhicules zéro émissions envisageait la vente de tout ou partie de ses activités, alors que ses liquidités s'épuisent. Les options sur la table incluraient la levée de nouveaux fonds ou la recherche de partenaires. Nikola a annoncé il y a quinze jours que son camion électrique à batterie de classe 8 a franchi le million de kilomètres parcourus par les flottes et les concessionnaires.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu en recul de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires en dessous des attentes au premier trimestre. Le fabricant de semi-conducteurs subit une accumulation des stocks dans les marchés de l'automobile et de l'industrie. Au quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,30 dollar sur la période, contre 1,49 dollar un an avant et environ 1,20 dollar de consensus. Les revenus ont totalisé 4,01 milliards de dollars, 4% de mieux qu'attendu.