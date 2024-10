Repli des indices européens, Ubisoft recule

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les marchés européens évoluent dans le rouge alors que la situation continue de se dégrader au Proche-Orient. Côté statistiques, en août 2024, les ventes du commerce de détail ont augmenté de 0,2% dans la zone euro après avoir été stable en juillet. Côté valeurs, Ubisoft connaît un début de semaine volatil après sa flambée (+33%) de vendredi provoquée par une rumeur de presse à propos d'un possible rachat par ses 2 principaux actionnaires, Tencent et la famille Guillemot. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,02% à 7540 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,22% à 4943 points.

Groupe de luxe suisse, Richemont (+0,46% à 131,45 francs suisses) occupe l'une des premières places de l'indice SMI après avoir annoncé ce matin la cession de sa plateforme de vente de produits de luxe en ligne Yoox Net-A Porter (YNAP) à Mytheresa (site internet allemand de vente en ligne spécialisé dans la mode de luxe). À la clôture de la transaction, Richemont vendra YNAP à Mytheresa avec une trésorerie de 555 millions d'euros et aucune dette financière, sous réserve des ajustements de clôture d'usage, en échange d'actions qui seront émises par Mytheresa.

Ubisoft connaît un début de semaine volatil après sa flambée (+33%) de vendredi provoquée par une rumeur de presse à propos d'un possible rachat par ses 2 principaux actionnaires, Tencent et la famille Guillemot. En hausse à l'ouverture, l'action de l'éditeur de jeux vidéo recule désormais de 3,03% à 13,77 euros. En réaction à l'article de Bloomberg, Ubisoft a indiqué ce matin avoir " pris note des récentes spéculations de la presse concernant des intérêts potentiels autour de la société ".

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a pris acte de l'annonce ce jour par la société Atos (+0,35% à 0,68 euros)qu'elle ne souhaite pas donner suite à l'offre remise le 30 septembre dernier par l'État, agissant en consortium avec des partenaires industriels, et portant sur l'acquisition des activités souveraines du groupe en lien avec la défense nationale. L'Etat entend poursuivre ses négociations avec Atos et proposera un nouveau schéma d'acquisition prochainement.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 5,8% en août alors qu'elles étaient anticipées en repli de 1,9%. Elles avaient augmenté de 3,9% en juillet.

L'Indice Sentix de Confiance des Investisseurs s'établit à -13,8 pour le mois de octobre contre une anticipation de -14,6, signe que les investisseurs sont moins pessimistes qu'attendu. Il s'élevait à -15,4 au mois de septembre. Cet indice établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro. Les données sont compilées à partir d'un sondage effectué auprès d'environ 2.800 investisseurs et analystes. Un résultat au-dessus de zéro indique un sentiment optimiste; un résultat en-dessous indique un sentiment pessimiste.

En août 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport à juillet 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet 2024, le volume des ventes du commerce de détail était resté stable dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE. En août 2024, par rapport à août 2023, l'indice des ventes de détail, corrigé des effets de calendrier, a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 1% dans l'UE.

Vers 12h, l'euro perd 0,06% à 1,0959 euros