Repli des indices américains ; Nike en chute libre

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis qui s'est stabilisée en mai sur un mois et a ralenti à 2,6% sur un an. Côté valeurs, Nike a dégringolé en Bourse après avoir dévoilé des perspectives décevantes. Le débat télévisé entre Joe Biden et son rival Donald Trump a aussi pesé sur les échanges. Le Dow Jones a fléchi de 0,12% à 39118 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,71% à 17732 points.

Nike s'est effondré de 19,98% à 75,37 dollars après avoir dévoilé des perspectives défavorables. Le géant américain de l'équipementier sportif a enregistré, au titre de son quatrième trimestre décalé, un bénéfice net en amélioration de 45% sur un an, soit 1,01 dollar par action, au-dessus des 83 cents anticipés par les analystes. En revanche, le chiffre d'affaires s'affiche à 12,6 milliards de dollars, en repli de 2% sur un an tandis que les ventes de sa plateforme de vente directe en ligne ont chuté de 10%. "Nike a perdu du terrain face à de nouvelles marques", relève Invest Securities.

Les chiffres économiques du jour

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est ressorti à 68,2 en juin, en repli par rapport à mai : 69,1. Il était anticipé à 65,6.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,5% en mai après une progression de 0,3% en avril. Ils étaient attendus en hausse de 0,4%. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,2% en mai après une hausse de 0,1% en avril. Elle était prévue en hausse de 0,3%.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en mai en rythme annuel, contre un consensus de 2,6% et 2,7% en avril. En version core, il a augmenté de 2,6% en rythme annuel, contre un consensus de 2,6% et une progression de 2,8% en avril.

L'indice des directeurs d'achat de Chicago est ressorti à 47,4 en juin, à comparer avec un consensus de 39,7 et un niveau de 35,4 en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Infinera

Nokia a annoncé le rachat d'Infinera, spécialiste des équipements de transmission optique, pour une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars. L'équipementier télécoms finlandais propose 6,65 dollars par actions, ce qui représente une prime de 28% par rapport au cours de clôture du 26 juin. L'offre est divisée en au moins 70 % de numéraire et jusqu'à 30 % d'actions ; les actionnaires d'Infinera peuvent choisir entre des liquidités, des actions Nokia ou une combinaison des deux.

Uber/Lyft

Uber et Lyft sont attendus en légère hausse après que la procureure générale du Massachusetts Andrea Joy Campbell a annoncé hier avoir obtenu un accord historique dans son litige engagé en mai avec les deux sociétés, prévoyant notamment un salaire minimum de 32,50 dollars de l'heure pour les conducteurs. Uber et Lyft verseront parallèlement un total de 175 millions de dollars au Massachusetts pour mettre un terme à l’action de l’État les accusant de violations de la loi sur les salaires et les horaires.