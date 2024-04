Repli des indices américains ; les banques à l'affiche

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir sur une note baissière pour la dernière séance de la semaine. Ce vendredi, les investisseurs assistent au coup d'envoi des trimestriels des grandes banques américaines. JPMorgan a publié des résultats supérieurs aux attentes mais ses revenus d’intérêts ont déçu. De son côté, Citigroup, a dévoilé des profits en repli. Côté statistiques, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est attendu. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P cèdent 0,46% et ceux du Nasdaq 0,62%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le vert. Les investisseurs ont notamment pris connaissance des prix à la production (PPI) qui ont progressé moins qu'attendu en mars et du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage plus faible qu'annoncé. Mercredi, l'indice des prix à la consommation outre-Atlantique était ressorti plus élevé qu'anticipé, écartant l'hypothèse d'une baisse des taux de la Fed dès le mois de juin. Le Dow Jones est ressorti stable à 38459 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,68% à 16442 points.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis sont ressortis en hausse de 0,4% contre un consensus d'une progression de 0,3% après une hausse de 0,3% en février.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera publié à 16h00.

Les valeurs à suivre

BlackRock

BlackRock a présenté des profits plus élevés que prévu au premier trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net bondir de 36% à 1,573 milliard de dollars, soit 10,48 dollars par action. Il est ressorti à 9,81 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus s'élevant à 9,32 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a progressé de 11% à 4,73 milliards de dollars.

Citigroup

La banque américaine Citigroup a dévoilé des profits en repli au premier trimestre en raison des coûts de sa restructuration. Le bénéfice net a chuté de 27% à 3,37 milliards de dollars, soit 1,58 dollar par action. Citi a enregistré dans ses comptes une charge de 251 millions de dollars, qui est destinée à participer au renflouement l'agence américaine garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis. La FDIC a du intervenir après la faillite de plusieurs banques régionales en 2023.

JP Morgan

JPMorgan a publié des résultats supérieurs aux attentes, mais ses revenus d'intérêts ont déçu. Au premier trimestre, la banque américaine a enregistré une progression de 6% de son bénéfice net à 13,42 milliards de dollars, soit 4,44 dollars par action. Le bénéfice par action a dépassé le consensus s'élevant à 4,17 dollars. JPMorgan a enregistré dans ses comptes une charge de 725 millions de dollars, qui est destinée à participer au renflouement l'agence américaine garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis.

Wells Fargo

Wells Fargo a dévoilé des profits en repli au premier trimestre en raison du recul des revenus d'intérêts. Sur cette période, le bénéfice net est ressorti à 4,62 milliards de dollars, soit 1,20 dollar par action, à comparer avec 4,99 milliards de dollars, ou 1,23 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,26 dollar par titre. Les revenus ont augmenté de 0,65% à 20,863 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont reculé de 8% à 12,23 milliards de dollars.