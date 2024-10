Repli des indices américains et bond de plus de 4% du pétrole

(AOF) - Les marchés américains connaissent une séance volatile et sont repartis à la baisse. Dans un contexte marqué par les craintes à propos de la situation au Moyen-Orient, des déclarations de Joe Biden à propos de possibles frappes israéliennes sur des installations pétrolières iraniennes ont provoqué une accélération à la hausse des cours du pétrole. Elles ont refroidi l’ardeur des investisseurs, qui avaient apprécié l’accélération de la croissance dans les services. Vers 17h20, le Dow Jones recule de 0,56% à 41 960,74 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,15% à 17898,62 points.

Pas de valse-hésitation à Wall Street : l’action Levi Strauss chute de 8,24% à 19,33 dollars. Le célèbre fabricant de blue jeans a présenté des résultats trimestriels mitigés et a révisé à la baisse ses objectifs annuels. A cette occasion, Levi Strauss a aussi indiqué qu’il envisageait de céder sa marque Dockers, qui déçoit depuis déjà plusieurs trimestres. UBS relève que la marque principale Levi's continue d'enregistrer de très bonnes performances alors que la société est confrontée à des vents contraires au niveau de la Chine, du Mexique et de la marque Dockers.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 54,9 en septembre contre un consensus de 51,7, a annoncé l’Institute of Supply Management (ISM). Il était à 51,5 en août.

L'activité dans le secteur privé a ralenti légèrement plus qu’annoncé initialement en septembre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui est prend en compte le secteur manufacturier et des services est ressorti à 54 contre 54,6 en août. Il était attendu à 54,4. Le PMI pour le secteur des services est passé de 55,7 à 55,2 entre août et septembre. Il était attendu à 55,4.

Les commandes aux entreprises ont reculé de 0,2% en septembre alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,1% après avoir augmenté de 4,9% en août.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 225 000 la semaine dernière, contre un consensus de 222 000, après 219 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 218 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bank of America

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé environ 8,5 millions d'actions de Bank of America entre le 30 septembre et le 2 octobre, selon la presse américaine. Ces cessions représentent un peu moins de 338 millions de dollars.

Constellation Brands

Constellation Brands annonce au deuxième trimestre de son exercice 2024-2025 un bénéfice par action en croissance de 14% à 4,32 dollars. Son bénéfice opérationnel est en augmentation de 12% ressortant à 1,09 milliard de dollars. Son bénéfice net est en hausse de 13% à 788 millions de dollars. Le producteur américain de boissons alcoolisées a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 3% à 2,92 milliards de dollars. Sur l'ensemble de son exercice 2024-2025, le groupe confirme sa fourchette-cible (ajustée il y a un mois) d'un BPA comparable de 13,60 à 13,80 dollars.

Southwest Airlines

Rakesh Gangwal administrateur de Southwest Airlines choisi par la société dans un contexte de pression croissante de l’investisseur activiste Elliott, a acheté pour plus de 100 millions de dollars d'actions et déclaré que des changements au niveau de la direction seraient " contre-productifs ". Il est cofondateur de la compagnie aérienne indienne à bas prix IndiGo. Southwest a annoncé le mois dernier le départ de son président exécutif Gary Kelly avec six autres administrateurs de son conseil d'administration de 15 membres, mais Elliott demande toujours l'éviction du PDG Bob Jordan.