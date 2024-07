Repli des indices américains avant le rapport Jolts

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en repli en écho aux Bourses européennes à mi-séance. Les investisseurs vont prendre connaissance dans l'après-midi de la seule statistique du jour : le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en mai. Côté valeurs, Paramount devrait ouvrir la séance dans le vert alors que le conglomérat de médias numériques IAC dirigé par le milliardaire Barry Diller s'est dit intéressé pour en prendre le contrôle. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent 0,45% et 0,57%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse après la publication de deux statistiques majeures. L'indice des directeurs d'achat manufacturier en juin est quasiment en ligne avec les attentes. En outre, l'indice ISM pour ce même secteur sur le même mois a légèrement reculé. Côté valeurs, l'action Boeing a progressé après que l'avionneur a racheté les activités du producteur américain d'aérostructures Spirit AeroSystems (hors celles cédées à Airbus) pour 4,7 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 39169,52 points et le Nasdaq a avancé de 0,83% à 17879,30 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en mai sera publié à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Paramount

Paramount Global s'octroie une hausse de près de 3% en avant-Bourse. L'agence de presse Reuters faisait savoir hier que, selon une source, le conglomérat de médias numériques IAC étudiait une offre pour prendre le contrôle de Paramount. Le conglomérat, dont est à la tête le milliardaire Barry Diller, aurait signé des accords de confidentialité avec National Amusements, actionnaire majoritaire de Paramount. Il y a plusieurs décennies, Barry Diller avait perdu une guerre d'enchères pour Paramount Pictures, rappelle le New York Times.

Spirit Airlines

Spirit Airlines annonce la nomination de Fred Cromer au poste de vice-président exécutif et directeur financier, à compter du 8 juillet 2024. Il apporte trois décennies d'expérience dans l'industrie aéronautique, avec une expertise en gestion financière, en planification stratégique, en trésorerie et en opérations. Il était depuis juillet 2023 patron de la société Xwing, spécialiste de l'avion cargo autonome, après avoir été son directeur financier. Il a également été président de Bombardier Avions commerciaux de 2015 à 2020, et vice-président chargé des finances d'ExpressJet Airlines.

Tesla

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication des chiffres de la China Passenger Car Association (CPCA) selon lesquels les ventes de véhicules Tesla en Chine ont reculé de 24,2% en juin sur un an à 71 007 unités. C'est le troisième mois consécutif de baisse dans l'Empire du Milieu. Selon une source de marché, les analystes s'attendent à ce que les livraisons mondiales du constructeur pour le trimestre clos en juin enregistrent une chute de 6% à 438 019 véhicules.