Repli des Bourses européennes, baisse des taux de la BCE et Powell attaqué par Trump

(AOF) - Les marchés européens ont fini en repli une séance marquée par l'affrontement entre Jerome Powell et Donald Trump, l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE et de nombreux résultats d'entreprises. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,6% à 7285,86 points, mais a progressé de 2,5% en 4 séances. L'EuroStoxx50 a perdu 0,62% à 4935,48 points. Les Bourses européennes seront fermées vendredi et lundi. Wall Street évoluait en ordre dispersé : le S&P 500 gagne 0,40% vers 17h30.

Donald Trump pousse Jerome Powell vers la sortie

Les déclarations du président de la Fed mercredi soir ont eu l'effet d'une douche froide. Jerome Powell a souligné que les droits de douane étaient bien supérieurs au niveau que la Fed avait prévu dans son scénario le plus pessimiste. Il a par ailleurs déclaré qu'il était du devoir de la Fed de " s'assurer " qu'une augmentation ponctuelle des prix ne se transforme pas en un " problème permanent d'inflation ".

Ces commentaires n'ont pas été du goût Donald Trump, qui a déclaré être pressé de voir le président de la Fed partir. " La BCE devrait réduire ses taux d'intérêt pour la septième fois, et pourtant, Jerome Powell de la Fed, qui arrive toujours TROP TARD et se trompe, a publié hier un rapport qui était une fois de plus, et typiquement, un véritable gâchis ! " a également écrit le président américain sur son réseau social.

La septième, mais pas la dernière baisse des taux de la BCE

Effectivement, la Banque centrale européenne a sans surprise abaissé ses principaux directeurs pour la septième fois consécutive, de 25 points de base. Le taux de la facilité de dépôt tombe ainsi 2,25%.

" L'incertitude accrue devrait affaiblir la confiance des ménages et des entreprises, tandis que les réactions négatives et volatiles des marchés aux tensions commerciales devraient entraîner un durcissement des conditions de financement. Ces facteurs pourraient par ailleurs peser sur les perspectives économiques de la zone euro ", a prévenu l'institution.

Soulignant que la BCE a mis l'accent sur le resserrement des conditions financières découlant de la réaction négative et volatile du marché à l'incertitude et aux tensions commerciales, Amundi pense que la direction à suivre est très claire : la BCE continuera à réduire ses taux jusqu'à ce qu'ils atteignent 1,5 %.

Mirabaud Asset Management anticipe également un tel niveau de taux d'ici la fin de l'année. Valentin Bissat, senior économiste & stratégiste explique que le processus de désinflation va se poursuivre pour trois raisons principales : les prix du pétrole ont diminué et l'euro s'est apprécié davantage que prévu dans les précédentes projections de la BCE, les indicateurs de croissance des salaires suggèrent un nouvel affaiblissement et le ralentissement de la croissance pèsera sur la demande intérieure.

Du côté des entreprises, les publications de revenus pour le premier trimestre ont été nombreuses en France. Les investisseurs ont apprécié le relèvement des objectifs 2025 de Pluxee et la confirmation de ceux de Forvia. Au sein du CAC 40, les ventes décevantes d'Hermès ont été sanctionnées.