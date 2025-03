Repli continu des marchés européens, Verallia en hausse après l'offre de BWGI

(AOF) - Les Bourses européennes poursuivent leur mouvement baissier ce lundi alors que Wall Street est attendu en forte baisse. Les indices américains s’étaient redressés vendredi en seconde partie de séance. Les taux longs reculent nettement des 2 côtés de l'Atlantique alors que Donald Trump a refuse d’écarter le scénario d’une récession lors d’une interview à Fox News.Côté valeurs, Verallia est en tête de l'indice SBF 120 après avoir confirmé la réception d'une OPA de BWGI. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,46% à 8083 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,99% à 5414 points.

En Europe, Deliveroo progresse de 1,84% à 127,40 pence à la bourse londonienne. La société britannique de livraison de repas a fait état ce lundi de la fin ses activités à Hong Kong avec la vente de certains actifs à Foodpanda, basée à Singapour, pour un montant non communiqué et de la fermeture d'autres actifs. La plateforme de Hong Kong, qui devrait demeurer active jusqu'au 7 avril, représentait environ 5% du groupe et affichait un Ebitda ajusté négatif.

A Paris, Verallia (+4,04% à 29,36 euros) occupe la tête de l'indice SBF 120 après avoir confirmé ce lundi la réception d'une offre publique d'achat de BWGI (BW Gestão de Investimentos Ltda). La société d'investissement de la famille brésilienne Moreira Salles est déjà son actionnaire de référence, avec 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote. Elle propose d'acquérir le contrôle de l'entreprise française par voie d'offre publique d'acquisition, à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la cote.

Thales gagne 1,01% à 239,10 euros après une note de Berenberg. Le bureau d'études maintient sa recommandation à Conserver sur Thales en rehaussant son objectif de cours de 247,20 à 250 euros. "Thales est bien placé pour bénéficier de l'accélération majeure des dépenses de défense en Europe, étant donné que le groupe tire 52% de son chiffre d'affaires de ce marché et que 69% de ses ventes de son activité défense et sécurité proviennent de l'Europe. Cette forte exposition à l'Europe offre une excellente plateforme pour une croissance soutenue à moyen terme", explique le bureau d'études .

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 16 milliards d'euros en janvier alors que le consensus tablait sur 21 milliards d'euros. Il était de 20,7 milliards d'euros en décembre.

La production industrielle a augmenté de 2% en janvier en Allemagne après avoir reculé de 1,5% en décembre. Elle était attendue en hausse de 1,6%.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs est ressorti à -2,9 en mars, à comparer avec un consensus de -9,1 et -12,7 en février.

Vers 12h, l'euro gagne 0,26% à 1,0863 dollar.