Repli contenu à Wall Street grâce à Intel, vigueur inattendue de l'emploi et de la croissance au T2
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 07:28
Les écarts comparables se sont très vite figés et cela donne un S&P500 à -0,5% (6.605) un, Nasdaq-100 à -0,43% (24.400)... et Dow Jones à -0,4%.
Intel s'est encore envolé de +8,9% -ce qui a contribué à freiner le recul de Wall Street- alors que des rumeurs évoquent un projet de rapprochement avec TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) pouvant prendre la form d'investissements ou de partenariats industriels... et ce 1 semaine après l'annonce d'une prise de participation de 5Md$ de Nvidia.
Donald Trump a signé le décret permettant la prise de contrôle des activités de TikTok aux Etats-Unis par un groupe d'investisseurs américains, au 1er rang desquels on trouve Larry Ellison, le PDG d'Oracle (-5,5% ce jeudi après +40% mercredi dernier), société qui assurera la supervision technique de 'Tik-Tok/USA',
Le soulagement qui avait suivi l'annonce, la semaine dernière, de la première baisse de taux de la Fed cette année a laissé place, au cours des derniers jours, à une certaine aversion au risque alors que les déclarations prudentes faites mardi par Jerome Powell semblent plaider pour un ralentissement des mesures d'assouplissement à venir.
Même tonalité de la part d'Austan Goolsbee, le président de la FED de Chicago, qui déclare rester prudent face à 'une baisse trop rapide des taux alors que l'inflation demeurait un risque'.
Sont venus s'ajouter à ce climat d'incertitude les ajustements traditionnels de portefeuilles qui marquent la fin de trimestre, les craintes d'un nouveau 'shutdown' aux Etats-Unis, la posture plus sévère adoptée par Donald Trump à l'égard de la Russie.
Il fait également souligner que l'indice S&P 500 n'a maintenant plus essuyé de correction journalière supérieure à 2% depuis plus de 14 semaines, toujours porté par les solides résultats d'entreprise, des statistiques toujours robustes, un climat 'buy the dips' et en fil rouge depuis 6 mois, les anticipations entourant les futures initiatives de soutien au marché de l'emploi par la FED.
La séance de jeudi restera marquée par les chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au deuxième trimestre: le chiffre révisé donne le vertige puisque le PIB US a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la 2ème estimation était de 3,3% (révisé de +3%) et que le consensus attendait une confirmation à 3,3%.
Ce score interstellaire de 3,8% (contre +1,5% fin 2024) provient du boom des investissements dans l'I.A et de la baisse des importations américaines d'avril à juin après une vague d'achats d'anticipation de janvier à fin mars.
La tendance ne s'est prolongée au 3ème trimestre puisque le déficit de la balance commerciale américaine avait atteint un 'pic' de 103,6Mds$ en juillet, mais une embellie se dessine au mois d'août avec une baisse de -18% à 85,50Mds$ contre 95,70 attendu.
Les commandes de biens durables sont également ressorties en forte hausse en août, +2,9% après un repli de 2,7% le mois précédent: en excluant les transports (aviation principalement), les commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% hors défense.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles se sont contractée de façon inattendue (-14.000) aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 (contre une légère hausse anticipée vers 235.000).
Le département du Travail précise que la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.
Enfin, les ventes de logements anciens s'effritent de 0,2% par rapport au mois précédent pour atteindre un rythme CVS de 4 millions de transactions, selon la NAR (National Association of Realtors).
'Les ventes de logements restent quasiment bloquées à des niveaux historiquement bas', précise Lawrence Yun, l'économiste en chef de la NAR alors que le prix médian des logements reste élevé: il a même encore progressé en août pour atteindre 422.600$, en hausse de 2% par rapport aux 414.200$ d'août 2024. Ce chiffre reste légèrement inférieur au prix de vente record de 435.300$ du mois de juin : depuis août 2019, les prix des logements ont grimpé de 52%, les salaires de 20 à 25% selon les secteurs d'activité.
L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue ce vendredi 26 à +2,5% en données brutes et 3% en données 'core'.
Côté marchés de taux, le '10 ans' se tend de +2,5Pts à 4,172% (4,20% en séance), le '30 ans' US affiche +1Pt à 4,775%, le '2 ans' rajoute +6,3Pts à 3,663% : la baisse de -25Pts espérée fin octobre est encore juge possible à 82% mais pourrait bien passer à l'as si le PCE est de mauvaise facture demain, alors il ne resterait qu'une baisse en décembre.
