Repli attendu en Europe sur fond de nombreuses statistiques

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli à l'ouverture d'une séance qui s'annonce chargée en statistiques. Les investisseurs prendront notamment connaissance au cours de la journée des PMI et de l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis. Le spectre d'une guerre commerciale généralisée s'éloigne même si la Chine a de son côté décidé d'imposer des taxes douanières de 15%, notamment sur les équipements pétroliers. Au chapitre des valeurs, Crédit Agricole SA a dépassé les attentes au quatrième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bonduelle

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2024-2025 du groupe Bonduelle s'établit à 1,119 milliard d'euros contre 1,139 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, soit une baisse de 1,5% en données comparables et de 1,7 % en données publiées. Les évolutions des devises ont pesé marginalement sur la croissance de l'activité (-0,2%).

Crédit Agricole SA

Crédit Agricole SA a fait état ce mercredi de résultats records et supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre, tirés par ses activités d'assurances et de gestion d'actifs ainsi que sa banque de financement et d'investissement (BFI). Le groupe bancaire a dégagé un résultat net part du groupe de 1,69 milliard d'euros, en progression de 27%, là où le consensus ciblait 1,32 milliard d'euros. Le produit net bancaire est ressorti en hausse de 17% à 7,1 milliards d'euros alors que les analystes prévoyaient 6,53 milliards d'euros.

Herige

Herige annonce au quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 99,2 millions d'euros en baisse de 8,5%, par rapport à la même période de l'exercice 2023. Ce recul reflète un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé, marqué par une baisse des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois (-32,8%). Aussi, le contexte économique morose est accentué par l’absence de visibilité politique concernant les aides d’accompagnement au secteur de la rénovation. Sur 2024, le chiffre d’affaires est en retrait de 11,9%, atteignant 406,1 millions d'euros.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce un investissement de 40 millions d’euros pour agrandir et décarboner son usine d’isolation située à Azuqueca, près de Madrid, en Espagne. Cet investissement permettra de moderniser la ligne de production de laine de roche et d’installer un four électrique de dernière génération en remplacement de l’actuel, alimenté par des énergies fossiles. L’usine d’Azuqueca sera la première du groupe à avoir une ligne de production électrique de laine de roche.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle en décembre sera connue à 8h45.

En France, les indices des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services et Composite en janvier seront publiés à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Les prix à la production en décembre en zone euro seront fixés à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en janvier sera dévoilée à 14h15 avant la balance commerciale en décembre à 14h30.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services et Composite en janvier seront connus à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non manufacturier en janvier à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,26% à 1,0408 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont fini dans le vert, à l'exception du footsie. Le spectre d'une guerre commerciale généralisée s'éloigne alors que les droits de douane évoqués contre le Mexique et le Canada ont été reportés. La Chine a de son côté décidé d'imposer des taxes douanières de 15%, notamment sur les équipements pétroliers. Côté valeurs, les publications de Dassault Systèmes, Publicis et BNP Paribas ont été bien accueillies. Celles de TotalEnergies et Crédit Agricole sont attendues demain. Le CAC 40 s'est adjugé 0,66% à 7906 points et l'EuroStoxx 50 0,95% à 5267 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le vert en écho aux Bourses européennes. Les craintes de guerre commerciale ont été reléguées à l'arrière plan malgré la réplique chinoise aux hausses des droits de douane décidées par Donald Trump. Si l'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir a bondi de 24% après avoir communiqué des prévisions trimestrielle et annuelle supérieures aux attentes, PepsiCo a reculé sur fond de perspectives moroses. Le Dow Jones s'est adjugé 0,30% à 44556 points et le Nasdaq 1,35% à 19654 points.