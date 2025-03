Repli attendu en Europe : la guerre commerciale pèse

(AOF) - Les principaux indices européens devraient se replier à l'ouverture alors que Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, qui connaît pratiquement un rebondissement tous les jours. Or, les marchés détestent l'incertitude. Sur le plan économique, la production industrielle en zone euro est attendue à 11 heures et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis à 13h30. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats annuels de Mersen, ID Logistics et Voltalia.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Mersen

Mersen s'attend ce que 2025 soit une année de " transition ", a indiqué la société lors de la publication de ses résultats 2024. Le résultat net part du groupe est tombé à 59 millions d’euros pour l’année 2024, contre 81,6 millions d’euros en 2023. L’Ebitda courant a progressé de 1,4% à 205,5 millions, faisant ressortir une marge de 16,5 % contre 16,7 % en 2023. " Cette évolution est liée à un effet volume/mix légèrement négatif ", explique l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés.

LVMH

Le groupe LVMH annonce les mobilités internes et nominations suivantes au sein de Louis Vuitton, Loro Piana et Christian Dior Couture. Damien Bertrand est nommé directeur général délégué de Louis Vuitton à compter du 10 juin 2025 et deviendra membre du comité exécutif de LVMH en janvier 2026. Il reportera à Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton. Depuis 2021, Damien Bertrand est directeur général de Loro Piana.

ID Logistics

ID Logistics a dévoilé des résultats opérationnels 2024 en nette progression. Le spécialiste européen de la logistique contractuelle a réalisé un résultat net part du groupe de 52,8 millions d’euros à comparer à 52,1 millions d’euros en 2023. Ce dernier avait bénéficié d’un produit non courant de 7,1 millions d’euros lié à une reprise de complément de prix sur une acquisition. Le résultat opérationnel courant a progressé de 17,5% à 147,8 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 4,5%, en retrait de 10 points de base.

Jacquet Metals

Dans un environnement caractérisé par une faible demande et par une pression constante sur les prix, les ventes de Jacquet Metals ont reculé de 11,7% à 1,97 milliard d’euros en 2024. La marge brute s’élève à 442 millions d’euros et représente 22,4 % du chiffre d’affaires contre 481 millions d’euros et 21,5 %un an plus tôt. L’Ebitda courant s’établit à 87 millions d’euros contre 134 millions d'euros en 2023. Le résultat net part du groupe est tombé à 6 millions d’euros contre 51 millions d'euros en 2023.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en janvier en zone euro sera connue à 11 heures. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production en février sont attendus à 13h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera dévoilée à 15h30.

Ce matin, l'euro perd 0,12% à 1,0876 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont rebondi, soutenues par les espoirs d'une trêve prochaine en Ukraine et par une inflation américaine plus faible que prévu. L'indice des prix à la consommation américain a progressé de 2,8% en février, en rythme annuel, contre un consensus de 2,9% après 3% en janvier. En réponse aux taxes douanières de Donald Trump, l'UE a annoncé des taxes sur 26 milliards d'euros de produits américains à partir du mois prochain. Le CAC 40 a gagné 0,59% à 7988,96 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,93% à 5359,42 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le désordre malgré des chiffres de l'inflation plutôt rassurants. Les prix à la consommation ont décéléré en février à un rythme plus marqué que prévu, à une semaine du verdict de la Fed. Par ailleurs, la valse des annonces douanières se poursuit. L'Union européenne la Chine et le Canada ont dégainé leurs ripostes alors que sont entrés en vigueur mercredi les 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par Donald Trump. Le Dow Jones a cédé 0,20% à 41350,93 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,22% à 17648,45 points.