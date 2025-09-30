Repli attendu des marchés européens, un risque de shutdown grandissant aux Etats-Unis

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier à l'ouverture de la dernière séance du mois de septembre. L'incertitude sur une fermeture partielle des administrations fédérales (shutdown) aux Etats-Unis plane toujours. Le vice-président américain JD Vance a déclaré que le gouvernement semblait " se diriger vers un arrêt ", suite aux peu d'avancées entre le président Trump et les démocrates sur le budget du pays. La séance sera marquée par la publication de nombreuses statistiques : données sur l' inflation en septembre en France, rapport Jolts en août sur les offres d'emplois aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Plus Group

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Baspa, spécialiste des masques respiratoires réutilisables au Chili. L'acquisition de Baspa (Air) s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe et de consolidation de sa part de marché en Amérique du Sud. Elle poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de renforcer sa position et ses compétences en protection respiratoire, en particulier sur le segment réutilisable (offre de produits et de services, R&D, connaissance des besoins utilisateurs, capacités de production).

LVMH

Fendi annonce, qu'à compter du 1er octobre, Silvia Venturini Fendi est nommée présidente d'honneur de la Maison romaine, parachevant ainsi une carrière créative, marquée notamment par la direction des collections femme à l’occasion de l'année du centenaire de la marque. Dans son nouveau rôle, Silvia s’attachera au soutien de l'héritage de Fendi, tout en continuant à préserver la marque partout dans le monde et à promouvoir la riche histoire de la Maison, son savoir-faire, ainsi que l'univers de Fendi Casa.

Pierre et Vacances

Pierre et Vacances a confirmé viser un Ebitda ajusté de plus de 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025. Le groupe a indiqué afficher un bilan positif sur la saison estivale dans un contexte en demi-teinte pour l'ensemble du secteur. En outre, grâce au succès de son plan stratégique, de performances robustes et d'une situation financière assainie, le groupe se fixe un objectif d'un Ebitda ajusté de 270 millions d'euros à l'horizon 2030.

Waga Energy

Au premier semestre 2025, Waga Energy a enregistré un chiffre d'affaires de 27,4 millions d'euros, porté par la forte hausse des revenus issus de la production de biométhane (+39%), et une progression du chiffre d'affaires total de 7 % liée au recul attendu des revenus générés par la vente d'équipements (EPC) après la mise en service du projet Hartland au Canada. L'Ebitda s'établit à -0,2 millions d'euro (+2,3 M€ sur un an), grâce à l'augmentation des revenus de la production de biométhane générant une augmentation de l'Ebitda des projets.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,2% en août après un repli de 0,5% le mois précédent. Elles étaient attendues en hausse de 0,6%.

En France, les données sur l'inflation en septembre et celles sur les prix à la production en août seront publiées à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en septembre sera connu à 9h55 et les données sur l'inflation en septembre seront publiées à 14h.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P/CS Composite-20 des prix des logements en juillet sera publié à 15h00 et l'indice PMI de Chicago en septembre à 15h45.

Aux Etats-Unis, le rapport JOLTS en août sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,32% à 1,1741 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, face à la menace d'un shutdown aux États-Unis (risque de fermeture de services administratifs) en l'absence d'un accord budgétaire. Un shutdown débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques entreront en vigueur. Côté valeurs, Equasens a fini bon dernier du marché SRD après la présentation de ses résultats semestriels marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Le CAC 40 a gagné a 0,13% à 7880 points. L'Eurostoxx progresse de 0,32% à 5517 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,15% à 46316 points. Le Nasdaq a progressé de 0,48% à 22591 points. Les indices ne semblent pas trop s’inquiéter de l’approche d’un shutdown aux États-Unis. Il se produirait si aucun accord n'est trouvé entre le président Donald Trump et les parlementaires sur le budget américain. Dans ce cas, plusieurs administrations fédérales devraient fermer temporairement leurs portes, ce qui pourrait, à terme, paralyser le pays. Côté valeurs, Electronic Arts a fini en hausse après son rachat par un consortium d’investisseurs.