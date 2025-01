Repli attendu des marchés européens, un nouveau directeur financier pour Renault

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer à l'ouverture de la séance ce mardi après l'investiture de Donald Trump. Le 47ème président des Etats-Unis pourrait mettre en place des droits de douane de 25% sur les importations provenant du Mexique et du Canada dès le mois de février. Côté valeurs, Renault annonce que Duncan Minto deviendra le nouveau directeur financier du groupe, à partir du 1er mars. Il succèdera à Thierry Piéton. Atos publie une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure à celle du plan d'affaires présenté dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Accéléré.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos SE publie une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure à celle du plan d'affaires présenté dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Accéléré. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du groupe. Au 31 décembre 2024, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 2 191 millions d'euros, soit plus d'un milliard d'euros au-dessus de la position de trésorerie de 1 152 millions d'euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré.

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil Marine, a remporté le contrat de conception réalisation pour la rénovation et l'extension du terminal à conteneurs du port de Matadi (République démocratique du Congo), d'un montant de plus de 100 millions d'euros. La durée totale du contrat est de 27 mois.

genOway

La biotech genOway annonce que son chiffre d’affaires pour l’année 2024 est en croissance" exclusivement organique" de 10% sur un an à 2,1 millions d’euros. Cette performance "témoigne d'une bonne résilience du business model de genOway qui délivre, pour la cinquième année consécutive, une croissance organique à deux chiffres, tirée par le développement de ses ventes de modèles Catalogue malgré une contraction du marché observée sur les derniers mois de l'exercice (attentisme des clients et réallocations budgétaires) et des ressources commerciales limitées", commente la société.

Oeneo

Le groupe Oeneo fait preuve de résistance dans un environnement complexe marqué par un volume de vendanges historiquement bas en 2024, notamment en France, et par le ralentissement mondial de la consommation de vin. Le troisième trimestre 2024-2025 s’est inscrit comme attendu dans la continuité des 6 premiers mois de l’exercice, la croissance enregistrée en Bouchage (+4% sur le trimestre à 48,5 millions d'euros) compensant en partie le recul (-18% sur le trimestre à 20,2 millions d'euros) de l’activité Elevage, plus exposée au niveau des récoltes.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, le taux de chômage en novembre s'élève à +4,4% contre un consensus de +4,3%. En octobre, il s'élevait à +4,3%.

En Allemagne, l'indice Zew en janvier sera connu à 11h.

En zone euro, l'indice Zew en janvier sera connu à 11h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,38% à 1,0375 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive alors que l'investiture de Donald Trump constitue l'événement central de ce lundi. Tandis que Wall Street était fermé en raison de la journée Martin Luther King, l'euro s'affiche en progression face au dollar après une information du Wall Street Journal selon laquelle le président américain n'imposerait pas de nouveaux droits de douane immédiatement après son investiture. Le CAC 40 a gagné 0,31% à 7733,50 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,36% à 5166,58 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés hier en raison de la journée Martin Luther King.