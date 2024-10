Repli attendu des marchés européens, pluie de résultats d'entreprises à Paris

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer à l'ouverture de la séance ce vendredi après ses gains de la veille. Elles ont évolué jeudi dans le vert après la possible accélération de la baisse des taux de la BCE et des records à Wall Street (record de clôture pour le Dow Jones). Le CAC 40 devrait perdre 0,31%. Les données sur les créations d'entreprises en France en septembre seront dévoilées à 8h45. Cette dernière séance de la semaine sera encore animée par les résultats d'entreprises. Hier, EssilorLuxottica, FDJ, Lagardère ou encore Virbac ont dévoilé leur chiffre d'affaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2024 s'élève à 6,44 milliards d’euros, en hausse de 4% à taux de change constants (+2,3 % à taux de change courants). "Ce troisième trimestre de l'année a enregistré une croissance soutenue du chiffre d'affaires, avec toutes les régions et canaux sur une trajectoire positive, dans l’ensemble proche du rythme visé par le groupe, avec la région EMEA et la plupart des régions émergentes en tête", explique le lunettier.

FDJ

FDJ annonce qu’à fin septembre, son chiffre d’affaires affiche une hausse de 11,9% en données publiées et de 5,8% à périmètre comparable à 2,09 milliards d’euro. Le spécialiste des jeux d’argent ajuste à la hausse ses perspectives, attendant une hausse de son chiffre d’affaires proche de 9% et supérieure à 5% pour ses activités de jeux en France, et une marge d’Ebitda courant proche de 25%. En intégrant Kindred à partir d'octobre et sur la base des activités conservées par FDJ, la croissance du chiffre d’affaires 2024 publié serait proche de 16 % avec une marge d’Ebitda courant proche de 25%.

Lagardère

Lagardère a annoncé une progression solide du chiffre d'affaires du groupe sur les neuf premiers mois de 2024 : +9,1% en données comparables à 6,61 milliards d'euros. Le groupe diversifié a précisé qu'au troisième trimestre, la hausse du niveau d'activité (+7,4% en données comparables à 2,417 milliards d'euros) est soutenue principalement par le dynamisme de Lagardère Travel Retail (+11,7% à 1,596 milliard) porté par la France et la zone Europe Moyen Orient Afrique. Lagardère Publishing a vu son activité se stabiliser à 765 millions d'euros grâce à la performance de l'activité aux États-Unis.

Virbac

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Virbac atteint 339,2 millions d'euros, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l'activité est en croissance de +9,9% par rapport à la même période de 2023. Les récentes opérations de croissance externe (acquisition des sociétés Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires atteint +3,4%.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les créations d'entreprises en France en septembre seront publiées à 8h45.

Les données sur les mises en chantier et permis de construire en septembre aux Etats-Unis seront données à 14h30.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le vert après le deuxième assouplissement monétaire d'affilée de la BCE et le troisième depuis le début de ce cycle. "Les informations disponibles sur l'inflation confirment que le processus de désinflation est en bonne voie", a déclaré la BCE pour justifier sa décision. Du côté des résultats d'entreprises, les publications décevantes de mercredi ont laissé place à de bonnes surprises. Publicis a ainsi de nouveau rehaussé ses objectifs 2024. L'indice CAC 40 a gagné 1,22% à 7583,73 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,81% à 4948,46 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé à l'équilibre. Les publications de résultats d'entreprises aux Etats-Unis se sont poursuivies. L'assureur Travelers a occupé la tête du Dow Jones après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux anticipations des analystes. Du côté des statistiques, les très importantes ventes au détail en septembre ont dépassé les attentes. Toutefois, la production industrielle sur ce même mois a déçu. Le Dow Jones a gagné 0,37% à 43 239,05 points. Le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,04% à 18 373,61 points. Le cours du baril de WTI a rebondi.