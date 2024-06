Repli attendu des marchés européens, la Fed vise qu'une seule baisse des taux

(AOF) - En hausse la veille, les Bourses européennes devraient baisser ce jeudi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait perdre 0,11%. Ce repli interviendrait au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. La Réserve fédérale américaine anticipe désormais qu'une seule baisse du coût du crédit en 2024 contre trois baisses évoquées en mars dernier. Elle a maintenu l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25-5,50% pour la septième fois consécutive. Côté statistiques, les marchés prendront connaissance des chiffres de la production industrielle en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Innelec

Au titre de l’exercice 2023-24, clos fin mars, Innelec a réalisé un résultat net part du groupe est de 0,96 million d’euros contre 1,34 million d’euros pour le précédent. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions s’est élevé à 4,52 millions d’euros, en progression de 0,3 million d’euros. Déjà connu, le chiffre d’affaires a atteint 187 millions d’euros, en progression de 15%. Au 31 mars 2024, le groupe dispose toujours d’une situation financière solide avec une trésorerie nette de 12 millions d’euros, et des capitaux propres de 23,1 millions d’euros.

Pluxee

Pluxee a signé un accord pour acquérir 100% de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. L’opération devrait être intégralement financée sur ressources disponibles, avec un impact limité sur l’effet de levier. Pluxee précise que l’impact sera neutre sur l’Ebitda récurrent et le flux de trésorerie disponible la première année. Il anticipe une contribution positive dès la deuxième année sur la marge d’Ebitda récurrent et le résultat net, l’amélioration rapide de la rentabilité étant alimentée par la croissance du chiffre d’affaires et les synergies opérationnelles.

Technip Energies

Technip Energies, leader d'une joint-venture (TJN Ruwais JV) avec JGC et NMDC Energy, a remporté un contrat majeur auprès d'Adnoc pour l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) du projet de gaz naturel liquéfié bas-carbone Ruwais, situé dans la zone industrielle d'Al Ruwais, à Abu Dhabi. Le projet consistera en deux trains de liquéfaction de gaz naturel, d'une capacité totale de production de GNL de 9,6 Mtpa. L'usine utilisera des moteurs électriques au lieu des turbines à gaz conventionnelles et sera alimentée par de l'énergie propre.

VusionGroup

Sonae, propriétaire de la première chaîne de distribution portugaise, accélère son déploiement des solutions VusionGroup, a indiqué ce dernier. Déjà sélectionné pour équiper 160 points de vente en 2023, le groupe poursuivra le déploiement avec 80 magasins supplémentaires courant 2024. Ce nouveau contrat fait suite à un premier déploiement réussi de 200 magasins avec Worten, filiale de Sonae et leader du commerce électroménager au Portugal. Les étiquettes intelligentes Vusion équiperont cette fois-ci les enseignes Continente (alimentaire) et Wells (cosmétique) en plus des magasins Worten.

Les chiffres macroéconomiques

Les chiffres de l'inflation en Espagne en mai seront publiées à 9h.

Les données sur la production industrielle en avril en zone euro seront dévoilées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et celles sur les prix à la production en mai seront publiées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz Aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Hier à Paris

Après deux séances consécutives de baisse sur fond de crispation du climat politique en France, les marchés européens ont rebondi. Ce rebond est intervenu sur un fond de recul des rendements obligataires en zone euro : le 10 ans allemand perd 10 points de base à 2,534% et celui de son équivalent français cède 9,8 points de base à 3,144%. Atos chute alors que le groupe informatique discute avec Alten pour la vente de son activité Worldgrid. Aux Etats-Unis, l'inflation a été moins élevée que prévu en mai. Le CAC 40 a gagné 0,97% à 7864 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 1,48% à 5038,7 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse cette séance, après les chiffres de l'inflation et la décision de la Fed. La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés et laissé entendre que son assouplissement monétaire n'aurait peut-être pas lieu avant décembre. Les responsables de la banque ne prévoient qu'une seule réduction de taux de 25 points de base pour cette année. L’inflation américaine au mois de mai est ressortie inférieure aux attentes. Le Nasdaq Composite a gagné 1,53% à 17608,44 points et le Dow Jones a perdu 0,09% à 38712,21 points.