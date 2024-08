Repli attendu des marchés européens, Fnac Darty en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement reculer à l'ouverture de la première séance de cette semaine. Elle sera marquée par la publication de nombreuses statistiques. Les investisseurs prendront connaissance aux États-Unis de la deuxième estimation du PIB au deuxième trimestre jeudi et des données de l'inflation du mois de juillet vendredi. En Europe, les chiffres de l'inflation seront publiées vendredi. Côté valeurs, l'évolution de l'action Fnac Darty devrait faire réagir les marchés. Vendredi, la Consob a approuvé le document d'offre déposé par le groupe français sur Unieuro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific annonce la disponibilité de son test PCR innovant pour la détection qualitative simultanée du virus mpox et sa différenciation des autres virus de la famille orthopox (variole, cowpox, buffalopox, etc.) : le test Mplex Mpox, Orthopox. Eurofins met ce nouveau test à la disposition de ses laboratoires au service des autorités sanitaires du monde entier, lorsque cela est nécessaire et applicable. Le groupe a mis de côté des contingents de kits de test pour les donner aux autorités sanitaires des pays africains qui pourraient avoir besoin de ces tests.

Fnac Darty

Fnac Darty annonce avoir reçu l'approbation de la Consob concernant son offre pour le rachat d' Unieuro. Il est fait référence à l'offre publique d'achat et d'échange volontaire régie par les articles 102 et 106, paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24 février 1998, tel qu'ultérieurement incorporé et modifié, lancée par Fnac Darty SA et Ruby Equity Investment S.à r.l. sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro S.p.A. non encore détenues par les offrants, y compris les actions auto-détenues ou qui seront auto-détenues, directement ou indirectement, par Unieuro.

Klea

Klea Holding annonce le lancement de son premier CLN (Credit-Linked Note) et devient ainsi la première small cap française à accéder à cette catégorie de moyens de financement. L'ex-Visiomed, centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises, précise que ce CLN sera dédié au refinancement de la dette existante de la société et au soutien de la croissance et l'expansion de la société au Moyen-Orient et en France. Ce CLN de 2 ans est assorti d'un coupon annuel de 12% pendant toute la durée de l'investissement, le capital étant restitué aux investisseurs à l'échéance.

Sodexo

Sodexo a avancé vendredi de 0,68% à 88,45 euros à la Bourse de Paris, signant une troisième séance de suite dans le vert. Le groupe a annoncé vendredi avoir bouclé la vente de sa holding Sofinsod pour 918 millions d'euros auprès de Bellon SA, la société d'investissement de la famille Bellon et actionnaire de référence du groupe de restauration collective et de services. En juillet, l'entreprise avait annoncé réaliser cette transaction afin de "monétiser un actif sous-valorisé depuis plus de trois décennies".

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo sur le climat des affaires en août sera publié à 10h.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en juillet seront publiés à 14h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,07% à 1,1184 euro.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la semaine en territoire positif. Le discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium de Jackson Hole a rassuré les investisseurs. Le président de la Fed a indiqué notamment que "le moment est venu d'ajuster la politique monétaire", ajoutant qu'il était confiant dans un retour à terme à l'objectif de 2% d'inflation de la Fed. Outre-Atlantique, les ventes de logements neufs sont ressorties meilleures qu'attendu en juillet. A Paris, Sodexo a fini bien orienté. Le CAC 40 a progressé de 0,70% à 7577 points et l'EuroStoxx 50 de 0,47% à 4907 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont nettement rebondi à la clôture suite au discours de Jerome Powell lors du symposium économique de Jackson Hole. Le patron de la Fed a déclaré que le moment était venu pour la banque centrale américaine de réduire ses taux d'intérêt en septembre. Il se dit "confiant dans un retour de l’inflation à 2%" et explique que "l'objectif de la Fed est aussi d'éviter une forte hausse du chômage". Côté valeurs, l'action Workday a grimpé après des solides résultats au deuxième trimestre. Le Dow Jones a gagné 1,14% à 41175 points et le Nasdaq a avancé de 1,47% à 17877 points.