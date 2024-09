Repli attendu des marchés américains avant l'ISM manufacturier

(AOF) - Fermés lundi en raison du "Labor Day", les marchés actions américains devraient ouvrir dans le rouge. Avant le rapport sur l'emploi américain vendredi, le temps fort du jour sur le front des statistiques sera la publication de l'indicateur ISM manufacturier. Côté valeurs, Southwest Airlines est attendu en hausse à l'inverse de US Steel, Kamala Harris ayant déclaré que le sidérurgiste devait rester "détenu et exploité par des Américains". Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq reculent respectivement de 0,39% et de 0,43%.

Les valeurs à suivre

Blackstone

Blackstone est sur le point de conclure un accord pour acquérir le groupe australien de centres de données AirTrunk, comme l'a rapporté Bloomberg News. Montant de l'opération : 20 milliards de dollars australiens (12,25 milliards d'euros), dette comprise.

Illumina

Illumina salue le jugement rendu ce mardi par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) selon lequel la Commission européenne n'avait pas compétence sur l'acquisition de Grail par Illumina. Selon le spécialiste du séquençage de l'ADN , cette décision confirme sa position selon laquelle Bruxelles a outrepassé ses prérogatives en se disant compétent pour juger de ce rapprochement. Le fondement de l'amende de 432 millions d'euros infligé à Illumina a désormais été supprimé et ne sera plus payable.

KKR

KKR et Mirastar, la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe, ont finalisé l'acquisition hors marché d'un portefeuille logistique britannique de premier ordre auprès de PLP, totalisant 890 364 pieds carrés (plus de 82 000 m2) répartis sur cinq actifs. Le portefeuille est actuellement loué à 80%, avec une durée moyenne pondérée des baux jusqu'à rupture de 10 ans. Les actifs offrent les meilleures spécifications de leur catégorie, notamment les certifications Breeam Very Good et les notes EPC A+.

Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en hausse de plus de 2,5% à Wall Street. Reuters a annoncé que le fonds activiste Elliott détenait désormais 10 % des actions ordinaires de la compagnie aérienne franchissant le seuil qui lui permet de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une réunion est prévue le 9 septembre pour évoquer les moyens de redresser le cours de l'action qui a perdu la moitié de sa valeur sur trois ans. Le fonds qui a attaqué Southwest début juin réclame le départ des deux dirigeants Robert Jordan et Gary Kelly.

Tesla

Tesla est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après que Reuters a annoncé que le constructeur prévoit de produire une variante à six places de sa voiture Model Y en Chine à partir de fin 2025. Il s'agirait pour la firme américaine d'accroître l'attrait de ce modèle qui est le plus vendu mais vieillissant. Tesla a demandé aux fournisseurs de se préparer en conséquence à une augmentation à deux chiffres de la production du Model Y dans son usine de Shanghai.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier en août sera publié à 15h45 suivis à 16h des données sur les dépenses de construction en juillet et du PMI manufacturier de l'ISM en août.

Hier à Wall Street

Les marchés étaient fermés en raison de la fête du Travail (Labor Day).