Repli attendu des marchés américains après le recul inattendu du PIB

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge à l'ouverture d'une séance riche en statistiques. Le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en avril. Surtout, le PIB des Etats-Unis a reculé de 0,3% au premier trimestre alors qu'il était attendu en progression de 0,2%. Les données sur l'inflation (PCE) en mars seront publiées à 16h. Côté valeurs, les résultats d'entreprises se poursuivent. Visa a présenté des comptes plus solides qu’anticipé. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq perdent respectivement 1,27% et 1,78%

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse une séance marquée par un nombre important de résultats de sociétés et quelques statistiques. L'indice de confiance des consommateurs de Conference Board et les ouvertures de postes (JOLTS) sont ressortis sous les attentes. Côté valeurs, General Motors a reculé après avoir abandonner des objectifs annuels. Donald Trump a par ailleurs assoupli les droits de douane sur l'automobile. L'indice Dow Jones a progressé de 0,75% à 40527,62 points et le Nasdaq Composite de 0,55% à 17461,32 points. Le rendement du 10 ans est passé sous 4,20%.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 62 000 postes en avril après 147 000 en mars, selon le rapport ADP. 114 000 créations d’emplois étaient attendues.

Le PIB américain a reculé de 0,3% au premier trimestre 2025 contre une hausse attendue de 0,2%. Il s'élevait à 2,4% au quatrième trimestre 2024.

L'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en avril sera publié à 15h45 et les données sur les promesses de ventes de logements en mars seront connues à 16h.

Les données sur les revenus et la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en mars seront dévoilées également à 16h.

Les valeurs à suivre

Booking

Booking a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux prévisions. Son résultat net s'est affaissé de 57%, à 300 millions d'euros, au premier trimestre. Dans le même temps, le bénéfice par action ajusté a bondi de 22%, pour atteindre 24,81 dollars, contre des attentes autour de 17,45 dollars par titre. La société de e-commerce spécialisée dans les voyages a également annoncé que le nombre de nuitées avait progressé de 7%, et que les réservations brutes étaient également en croissance de 7%. Partant, le chiffre d'affaires s'est apprécié de 8%.

Caterpillar

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Caterpillar s'est élevé à 14,2 milliards de dollars, soit une baisse de 10%, sachant que le marché visait 14,72 milliards de dollars. Cette baisse est principalement due à une baisse du volume des ventes de 1,1 milliard de dollars et à une réalisation de prix défavorable de 250 millions de dollars. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier enregistre un bénéfice de net de 2 milliards de dollars, soit 4,20 dollars par action contre 2,85 milliards il y a un an, soit 5,75 dollars par action.

Jetblue/United Airlines

Selon Reuters, qui cite trois sources industrielles proches du dossier, JetBlue Airways et United Airlines auraient entamé des discussions afin de négocier une alliance. JetBlue est en quête de partenariat depuis qu'un juge fédéral a bloqué son alliance avec un autre groupe de transport aérien, American Airlines, il y a deux ans.

Mondelez

Mondelez a dépassé les estimations pour son bénéfice du premier trimestre, déclarant un bpa de 74 cents contre 66 cents attendus. En revanche, Les revenus, en légère progression de 0,2%, atteignent 9,31 milliards de dollars et manquent de peu le consensus. Le groupe alimentaire américain (Oreo, LU, Toblerone, Côte d'Or, Milka...) a, par ailleurs, réaffirmé ses prévisions financières annuelles, visant une croissance organique des revenus d'environ 5% et un recul de 10% du bénéfice ajusté. Ces perspectives, précise la firme, ne reflètent pas les évolutions potentielles des tarifs douaniers.

Regulus Therapeutics

Novartis a conclu un accord et un plan de fusion en vue d'acquérir la société américaine Regulus Therapeutics pour 1,7 milliard de dollars. Pour cette transaction, le laboratoire suisse va débourser 7 dollars par action, qui représentent une prime de 108 % par rapport au cours de clôture du 29 avril. En outre, les actionnaires de Regulus Therapeutics recevront un droit à la valeur conditionnelle prévoyant un autre paiement de 7 dollars par titre.

Snap

Snap, dont l'action chute de 13% en avant-Bourse, a déclaré au premier trimestre une perte de 140 millions de dollars pour un bpa de 4 cents, en ligne avec le consensus. L'Ebitda ajusté s'élève au-dessus des attentes à 108 millions de dollars, tandis que les revenus atteignent 1,36 milliard de dollars, conformément aux anticipations. La maison-mère de Snapchat a par ailleurs fait savoir qu'elle ne publierait pas de prévisions financières pour le deuxième trimestre en raison de l'incertitude économique.

Starbucks

Starbucks, dont le titre se replie de 7% en avant-Bourse, a fait état de revenus et profits trimestriels inférieurs aux attentes. Pour son deuxième trimestre fiscal, la chaîne américaine de cafés a dégagé un bpa de 41 cents contre un consensus de 49 cents et après 68 cents l'année dernière à la même période. Son chiffre d'affaires de 8,76 milliards de dollars n'a pas atteint les 8,83 milliards de dollars prévus. Les ventes de magasins comparables aux Etats-Unis ont baissé de 1 % alors que les analystes tablaient sur un repli de 0,24%.

Visa

Visa a présenté des comptes plus solides qu'anticipé au deuxième trimestre, clos fin mars. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement s'est replié de 2% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,32 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,76 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à 9,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street à 9,55 milliards de dollars.