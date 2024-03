Repli attendu des indices européens, Thales en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en repli à l'ouverture. Le CAC 40 devrait perdre 0,29%. Les investisseurs prendront connaissance ce matin des données sur la production industrielle en France et des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en février en zone euro. Côté valeurs, Thales va animer les marchés suite à la publication de ses résultats annuels. Ses revenus en 2023 ont progressé de 7,9% en organique à 18,42 milliards d'euros. Le groupe anticipe une hausse de ses ventes en 2024 entre 4 et 6% pour s'établir entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eramet

À la suite des discussions menées ces dernières semaines, l'Etat français et Eramet ont convenu d'un accord sur le traitement de la dette existante de la SLN. Cet accord permettra de neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du groupe. L'accord comprend trois dispositions. L'Etat et Eramet ont conjointement décidé de convertir leurs prêts existants auprès de la SLN sous la forme d'un instrument de quasi-fonds propres.

Figeac Aéro

Figeac Aéro a annoncé le gain de trois nouveaux marchés de pièces d’aérostructures auprès de clients nord-américains, qui représenteront en vitesse de croisière un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 6 millions d'euros, sans pour autant nécessiter d’investissements capacitaires. Ces marchés couvrent un large éventail d’activités telles que l’usinage, la tôlerie et le traitement de surface, tant des petites pièces élémentaires que de pièces de très grande dimension.

Groupe PAT

Groupe PAT annonce un chiffre d’affaires 2023 de 2,3 millions d’euros, stable sur un an. Spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine, le groupe "prévoit d’être à l’équilibre dès 2024". Sa principale filiale Plant Advanced Technologies a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 1,64 million d’euro soit une progression de 6% sur un an. PAT a lancé un plan de réduction de ses charges à l’automne 2023.

Thales

En 2023, le chiffre d'affaires de Thales s'établit à 18,42 milliards d'euros, en hausse de 4,9% par rapport à 2022 en variation totale, et en progression de 7,9% en variation organique, tiré notamment par le dynamisme des activités d'aéronautique civile. Le groupe affiche pour 2023 un EBIT de 2,13 milliards d'euros (11,6% du chiffre d'affaires), contre 1,93 milliards d'euros (11% du chiffre d'affaires) en 2022, en croissance de +10,2% en variation totale, et +10,9% en variation organique. Le résultat net consolidé, part du groupe s'élève à 1,02 milliard d'euros, en retrait de -9%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur la production industrielle en janvier seront publiées à 8h45.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en février sera publié à 9h50 en France, celui de l'Allemagne à 9h55 et celui en zone euro à 10h.

En zone euro, les données sur les prix à la production industrielle en janvier seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en février sera publié à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en février sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,10% à 1,0847 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé et dans le calme. Les actualités tant sur le plan macroéconomique que des sociétés étaient peu nombreuses aujourd'hui. Les prochains jours seront animés par l'intervention de Jerome Powell devant le Congrès, la décision de la BCE et le rapport américain sur l'emploi en février. L'indice CAC 40 a gagné 0,28% à 7956,41 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,34% à 4911,47 points. Londres et Francfort ont en revanche terminé dans le rouge. L'once d'or a dépassé les 2100 dollars.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse avant la publication de nombreuses statistiques cette semaine aux Etats-Unis. Le rapport ADP, l'enquête Jolts ou encore le rapport officiel sur le marché du travail en février son notamment attendus. En outre, le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera mercredi et jeudi devant le Congrès notamment sur l'état général de l'économie américaine et la lutte contre l'inflation. Côté valeurs, Apple a reculé après une sanction de la Commission européenne. Le Dow Jones a perdu 0,25% à 38989 points et le Nasdaq a cédé 0,41% à 16207 points.