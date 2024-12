Repli attendu des indices européens ; l'indice PCE américain au menu

Les marchés actions américains ont terminé sans direction claire. Mercredi soir, la Fed a anticipé un assouplissement monétaire limité et une inflation persistante en 2025. Sur le plan des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes à l'inverse du PIB au troisième trimestre. Au chapitre des valeurs, Micron a chuté après avoir communiqué des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 42342 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,10% à 19372 points.

Les marchés européens ont terminé en nette baisse, après que la Fed a annoncé deux nouvelles baisses de taux en 2025 au lieu des quatre prévues en septembre. Les taux longs ont nettement monté du fait du durcissement de ton de la Fed. Les banques centrales japonaise et britannique ont observé la même prudence, laissant leurs taux inchangés. Côté valeurs, Renault a reculé malgré des rumeurs de négociations avec Foxconn pour la vente de ses actions Nissan. Le CAC 40 a perdu 1,22% à 7294,37 points et l'Eurostoxx 50, 1,53% à 4881,49 points. L'euro rebondit légèrement après sa chute d'hier.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE et les revenus et dépenses des ménages en novembre seront publiés à 14h30 avant l'indice Michigan de confiance des consommateurs en décembre à 16h00.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont avancé de 0,2% en novembre alors qu'elles avaient baissé de 0,7% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,5%. Sur un an, elles ont augmenté de 0,5% contre un consensus de +0,8%.

Vinci Construction a remporté deux contrats de construction d'importantes infrastructures de transport pour le compte du ministère des Transports de la République tchèque. Eurovia CZ et Stavby mostu, filiales tchèques de Vinci Construction, vont réaliser - en groupement avec le groupe autrichien PORR (50/50) - une nouvelle section de la rocade de contournement Est de Prague. D'une longueur de 12,6 km, elle permettra de réduire le trafic de transit dans la capitale. Les travaux, d'un montant total de 385 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient s'achever en 2027.

Rubis annonce la nomination de Jean-Christian Bergeron au poste de directeur général de Rubis Energie, la branche de distribution d’énergies du groupe, à compter du 1er janvier 2025. Jean-Christian Bergeron succède à Christian Cochet qui a œuvré pendant 30 ans au développement de Rubis Energie. Jean-Christian Bergeron a rejoint le groupe en 2019 en tant que directeur général des filiales d’Afrique de l’Est, basé au Kenya. Il y a piloté et mis en œuvre la stratégie de Rubis Énergie, contribuant à l’expansion du groupe dans cette région clé.

Crédit Agricole SA annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans Caceis, sa filiale d’asset servicing, visant à porter sa participation à 100%. La transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles y compris les approbations réglementaires applicables et sa réalisation devrait intervenir en 2025. Parallèlement à la transaction envisagée, Caceis et Santander réaffirment leur partenariat à long terme. Leur joint-venture en Amérique Latine restera sous contrôle conjoint.

Covivio annonce avoir acquis via sa filiale Covivio Hotels détenue à 52,5%, les murs d'un hôtel 4 étoiles de 429 chambres à Ténérife aux Iles Canaries auprès d'une société contrôlée par Starwood Capital, pour un montant de 81 millions d'euros. " Le climat tempéré de l'île permet une ouverture toute l'année de l'hôtel, qui affiche un taux d'occupation moyen entre 85 et 90% ", précise la société.

