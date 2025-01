Repli attendu des indices européens avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en léger repli à l'ouverture de la dernière séance de la semaine.Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport sur l'emploi américain en décembre à l'occasion de la réouverture de Wall Street, fermé hier en raison de la journée de deuil national en hommage à Jimmy Carter. La prudence reste toujours de mise alors que Donald Trump sera investi à la Maison Blanche le 20 janvier. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera également à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de décembre 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 123 avions commerciaux à 44 clients. En parallèle, 99 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 766 appareils à 86 clients sur l'ensemble de l'année 2024 dont 620 A 320. Airbus n'aura donc pas atteint son objectif. Le groupe aéronautique tablait sur la livraison d'environ 770 appareils en 2024.

Ipsos

Ipsos, spécialiste des d’études de marché, s’est vu attribuer les notations de crédit long terme Baa3 avec perspective stable par Moody's, et BBB avec perspective stable par Fitch. "Ces notations de crédit reflètent la solidité du profil financier d’Ipsos, sa position de leader dans le secteur des études de marché, sa diversification géographique, l’étendue de son offre de services et sa capacité d’innovation. Elles illustrent la confiance dans la stratégie et le potentiel de croissance d’Ipsos", précise un communiqué.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé le report de la sortie d'Assassin's Creed Shadows au 20 mars afin de " mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois, et de créer les meilleures conditions possibles pour le lancement du jeu ". Sur l'exercice 2025-2026, l'éditeur de jeux vidéo anticipe un net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - d'environ 1,9 milliard d'euros contre environ 1,95 milliard d'euros auparavant.

Viridien

Viridien a dévoilé les estimations de son chiffre d'affaires et son Ebitda pour l'ensemble de l'année 2024, soient respectivement à un peu plus de 1,1 milliard de dollars et 430 millions de dollars. "Nous avons réalisé une croissance de l'Ebitda et une génération de flux de trésorerie nets proche de 50 millions de dollars, dépassant notre objectif initial de 30 millions de dollars. En outre, nous avons racheté 60 millions de dollars de nos propres obligations, doublant ainsi notre engagement de 30 millions de dollars", a déclaré Sophie Zurquiyah, CEO de Viridien.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la consommation des ménages en biens en novembre et la production industrielle en novembre seront publiées à 8h45.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en décembre sera communiqué à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en janvier à 16h00.

Vers 8h30, l'euro se replie de 0,12% à 1,0287 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi sur fond de hausse des taux longs et de volumes restés réduits. Les investisseurs prendront connaissance demain du rapport sur l'emploi américain en décembre à l'occasion de la réouverture de Wall Street, fermé ce jeudi en raison de la journée de deuil national en hommage à Jimmy Carter. Les ventes au détail en zone euro en novembre ont déçu. Sur le front des valeurs, Carmat et OVH ont terminé en territoire positif. Le CAC 40 a progressé de 0,51% à 7490,28 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,42% à 5017,54 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés en raison de la journée de deuil national en hommage à l'ancien président Jimmy Carter.