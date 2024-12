Repli attendu des indices européens avant l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière. Les investisseurs concentrent leur attention sur les données sur l'inflation américaine qui seront dévoilées en début d'après-midi. Ces chiffres auront une influence sur la trajectoire de la politique de la Fed, qui rendra sa décision le 18 décembre. Quant à la BCE, elle rendra son verdict demain. Les derniers indicateurs publiés confirment la morosité de l'activité économique sur le Vieux Continent. Sur le plan politique, Emmanuel Macron a indiqué hier qu'il nommerait un Premier ministre dans les 48 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Avant la présentation de son plan stratégique le 16 janvier prochain lors de la publication de ses résultats annuels, Argan annonce son objectif de poursuivre le rythme de son désendettement. "Notre dette est sous contrôle avec un coût maîtrisé de 2,25% fin 2024 et attendu à 2,10% d'ici fin 2025", précise la foncière spécialiste des entrepôts dans un communiqué.

Atos

Dans le prolongement de l'annonce le 2 décembre par Atos des résultats de son augmentation de capital de 233 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, le groupe annonce avoir réalisé le règlement-livraison des titres et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

GL events

Candidat à la reprise de la concession du Stade de France, GL events confirme entrer dans une phase de négociations exclusives avec les services de l'Etat. "Bien que déterminante, cette étape ne fait pas du groupe l'attributaire du contrat. Ce n'est qu'à l'issue de cette négociation décisive qui devrait prendre fin d'ici la fin du mois de janvier 2025 que la décision finale sera prise", précise le spécialiste de l'événement.

Medincell

Au premier semestre de l'exercice 2024/2025, Medincell affiche un chiffre d'affaires de 8,62 millions d'euros contre 6,98 millions d'euros il y a un an. En revanche, il affiche une perte nette de 14,56 millions d'euros contre 8,15 millions d'euros un an avant. La perte opérationnelle ressort à 7,52 millions d'euros contre 8,98 millions d'euros il y a un an. Sur ce semestre clos le 30 septembre 2024, Medincell dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 31,6 millions d'euros ainsi que de 7,2 millions d'euros de dépôts à terme inscrits en placements financiers.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'inflation en novembre sera connue à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,12% à 1,0517 dollar.

Hier à Paris

La séquence haussière a pris fin pour les marchés actions européens. La prudence et l'attentisme ont animé cette séance de mardi alors que les investisseurs ont en ligne de mire les données sur l'inflation américaine (demain) et la décision de politique monétaire de la BCE (jeudi). L'inflation allemande a été confirmée à 2,2% en novembre après 2% en octobre. Côté valeurs, Euroapi a flanché après l'annonce d'un nouveau management et malgré la confirmation de ses objectifs 2024. Le CAC 40 a perdu 1,14% à 7394 points et l'EuroStoxx 50, 0,67% à 4951 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en repli avant la publication des données sur l'inflation qui sera au centre des attentions, ce mercredi. Si la hausse de la productivité au troisième trimestre a été confirmée, la hausse des coûts salariaux a été révisée à la baisse. Au chapitre des valeurs, le géant des services informatiques Oracle a terminé dans le rouge dans le sillage de résultats trimestriels en deçà des attentes des analystes. Le Dow Jones a fléchi de 0,35% à 44247 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,25% à 19687 points.