Repli attendu des indices européens

A l'exception du footsie, les Bourses européennes ont clôturé en territoire positif au lendemain des minutes de la Fed et de la publication des comptes de Nvidia. Le spécialiste américain des puces pour les applications d'intelligence artificielle a présenté des prévisions très supérieures aux attentes. Ce jeudi a aussi été marqué par les PMI en mai. Ceux en Allemagne et en zone euro sont ressortis supérieurs aux attentes contrairement en France où l'activité s'est dégradée de façon inattendue. Le CAC 40 a glané 0,13% à 8102 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,20% à 5035 points.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 2,3% au mois d'avril alors qu'elles avaient baissé de 0,3% le mois précédent. Les économistes attendaient un repli de 0,5%. Sur un an, elles ont baissé de 2,7%, alors que le consensus tablait sur -0,2%.

METabolic EXplorer (Metex) annonce l'ouverture officielle par la Commission Européenne d'une procédure antidumping concernant les importations de lysine en provenance de la République populaire de Chine. Le groupe spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, précise que cette procédure fait suite à une plainte déposée par sa filiale Metex Noovistago, produisant à Amiens des acides aminés pour la nutrition animale et seul producteur de lysine en Europe.

La Compagnie des Alpes annonce un chiffre d’affaires semestriel record à 761 millions d’euros, en hausse de 12,2%. Le groupe spécialiste des loisirs de montagne constate une progression de 18,7% de son résultat net part du groupe à 128 millions d’euros. L’Excédent Brut Opérationnel (EBO) du groupe atteint 276,5 millions d'euros au 1er semestre 2023/24, en progression de 18,8% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Il relève son objectif de croissance de l’EBO 2023/2024 à quelque 15% sur un an soit 350 millions d’euros contre 7% auparavant.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note négative à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine riche en événements : résultats de Nvidia, compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale ou encore PMI. Aux États-Unis, les biens durables et l'indicateur de sentiment du Michigan définitif figurent notamment au menu de l'agenda macro-économique du jour. Hier, Wall Street a terminé dans le rouge. Le fabricant de semi-conducteurs a dépassé pour la première fois le seuil des 1000 dollars par action.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.