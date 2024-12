Repli attendu des indices en Europe après la prudence de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli au lendemain de la décision de la Fed. Si celle-ci a procédé, comme attendu, à une baisse de ses taux de 25 points de base, elle s'apprête à ralentir nettement le rythme. L'institution présidée par Jerome Powell ne table plus désormais que sur 2 nouvelles réductions en 2025 alors qu'elle en visait 4 en septembre. Avant la Banque d'Angleterre à la mi-journée, la Banque du Japon a maintenu le statu quo sur ses taux, conformément aux attentes. Par ailleurs, plusieurs indicateurs américains figurent à l'agenda de ce jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

emeis

emeis annonce 251 millions d'euros de cessions opérationnelles et immobilières depuis début octobre. L'ex-Orpea a signé avec le Groupe Penta Healthcare un accord portant sur la cession des activités du Groupe en République Tchèque. Cette transaction acte le désengagement de emeis sur une zone géographique représentant près de 1,8% de l’Ebitdar attendu en 2024, avec près de 2200 lits sur 17 établissements. L’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment en matière de concurrence, et devrait être finalisée dans les prochaines mois.

Lisi

Lisi Automotive, filiale du Groupe Lisi, poursuit sa stratégie de recentrage et entre en négociation exclusive avec ZeroBaseInvest GmbH en vue de la cession de sa filiale française LISI Automotive Nomel SAS. Cette société spécialisée dans la fabrication d'écrous par frappe à froid et de rondelles par découpe verticale notamment pour les marchés automobiles et industrie/distribution va réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 35 millions d'euros en 2024.

Plastivaloire

Plastivaloire affiche en 2023/2024 un Ebitda de 54,2 millions d’euros, contre 69,4 millions l’an passé. Le fabricant de pièces plastiques complexes a vu sa marge d’Ebitda passer de 8,3% à 7,7% pour un chiffre d’affaires passé de 834,2 à 703,5 millions d’euros. Le groupe explique ce repli de 7% de l’activité à données comparables, par des retards dans le lancement de programmes des constructeurs et des cadences de production moins importantes que prévu, dans une conjoncture morose.

Viridien

Le conseil d’administration de Viridien (ex-CGG) a annoncé que les fonctions de président et de directeur Général seront réunies temporairement à compter du 30 avril 2025, en la personne de Sophie Zurquiyah, directeur général et administrateur depuis 2018. En raison des nouvelles fonctions prises par Philippe Salle au sein d’une autre société cotée en France, Viridien a estimé qu’il était opportun de procéder au remplacement de son président actuel.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en décembre sera connu à 8h45.

La décision de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h00.

Aux Etats-Unis, le PIB du troisième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre et les ventes de logements existants en novembre seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les stocks de gaz naturel seront communiqués à 16h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,49% à 1,0402 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont terminé légèrement dans le vert, en amont de la décision attendue de la Fed ce soir. Elle devrait abaisser ses taux de 25 points de base. Côté valeurs, Renault s'est distingué sur fond de rumeurs de presse à propos d’un rapprochement entre Honda et Nissan. L'indice phare de la place parisienne accueillera un nouveau membre qui remplacera Vivendi : Bureau Veritas dont le titre progresse de près de 31% depuis le début de l'année. Le CAC 40 a gagné 0,26% à 7384,62 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,3% à 4957,28 points.

Hier à Wall Street

Bien orientés à la mi-séance, les marchés actions américains ont finalement clôturé en nette baisse. Si la Fed a procédé, comme attendu, à une baisse de ses taux de 25 points de base, elle s'apprête à ralentir nettement le rythme. L'institution présidée par Jerome Powell ne table plus désormais que sur 2 nouvelles réductions en 2025 alors qu'elle en visait 4 en septembre. Côté valeurs, General Mills a reculé après des prévisions annuelles revues à la baisse. Le Dow Jones s'est replié de 2,58% à 42326 points et le Nasdaq de 3,56% à 19392 points.