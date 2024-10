Repli attendu des indices américains ; Meta et Microsoft déçoivent

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse alors que la saison des résultats continue de battre son plein. Après la publication des comptes d'Alphabet hier, ceux de Microsoft et Meta ont déçu et les deux géants de la tech devraient ouvrir dans le rouge. Sur le front des statistiques, l'indice des prix PCE américain, mesure surveillée de près par la Fed, a augmenté de 2,1% en septembre en rythme annuel en ligne avec les attentes. A moins de 20 minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 perdent 0,67% et ceux sur le Nasdaq Composite 0,75%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. De nouveaux résultats d'entreprises ont été publiées. Si Caterpillar et Kraft Heinz ont déçu après avoir réduit leurs perspectives, Alphabet a affiché de robustes résultats. Du côté de la macroéconomie, les créations d'emplois dans le secteur privé sont bien plus nombreuses que prévu. Le PIB américain a progressé de 2,8% au troisième trimestre alors qu’il était anticipé une progression de 3%. Le Dow Jones a reculé de 0,22% à 42141,54 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,56% à 18607,93 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en septembre en ligne avec les prévisions, après une progression de 0,2% en août. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,5% en septembre contre 0,4% attendu, après une hausse de 0,3% en août.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,1% en septembre en rythme annuel en ligne avec les attentes après 2,3% en août. En version core, il a augmenté de 2,7% en rythme annuel, contre un consensus de 2,6% et une progression de 2,7% en août.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 216 000 la semaine dernière, contre 229 000 attendus, après 228 000 la semaine précédente.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en octobre sera connu à 14h45.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 15h30

Les valeurs à suivre

Coinbase

Coinbase fléchit de 3% en avant-Bourse. La plate-forme d'échange de cryptomonnaies a fait état d'un bénéfice de 28 cents par action au troisième trimestre contre une perte de 2,27 millions de dollars, soit 1 cent par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 41 cents par action.Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre ressort à 1,21 milliard de dollars, en hausse par rapport à 674,1 millions de dollars un an plus tôt mais en deçà du consensus : 1,25 milliard de dollars.

eBay

eBay, dont l'action recule de 8% en avant-Bourse, anticipe un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre : de 2,53 à 2,59 milliards de dollars contre 2,65 milliards de dollars visés par les analystes. La société de commerce électronique signale une faible demande de produits dans ses catégories clés telles que les objets de collection et les produits remis à neuf. Lors de son troisième trimestre clos fin septembre, eBay a enregistré un chiffre d'affaires de 2,58 milliards de dollars, supérieur au consensus qui était de 2,55 milliards.

Meta

Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendue dans le rouge à Wall Street alors qu'elle prévoit d'accélérer ses dépenses d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle. Au troisième trimestre, son profit net a bondi de 35% à 15,69 milliards de dollars, soit 6,03 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 5,25 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a progressé de 19% à 40,59 milliards de dollars alors que le marché ciblait 40,29 milliards de dollars.

Microsoft

La publication trimestrielle de Microsoft a été gâchée par la perspective d'un ralentissement de la croissance du cloud. Au premier trimestre, clos fin septembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net augmenter de 11 à 24,7 milliards de dollars, soit 3,30 dollars par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 16% à 65,6 milliards de dollars. Les analystes anticipaient respectivement 3,10 dollars par titre et 64,5 milliards de dollars.

Teva

La Commission européenne a infligé une amende de 462,6 millions d'euros à Teva pour avoir abusé de sa position dominante afin de retarder la concurrence à son médicament vedette pour le traitement de la sclérose en plaques, Copaxone. Bruxelles accuse le laboratoire israélien d'avoir artificiellement prolongé la protection du brevet du Copaxone et diffusé systématiquement des informations trompeuses sur un produit concurrent afin d'entraver son entrée sur le marché et son adoption.

Uber

Uber est attendu en baisse de près de 10% en pré-marché à Wall Street. Le spécialiste de la mobilité a vu ses réservations brutes progresser de 16% au troisième trimestre, contre 22% au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires a cependant augmenté de 20%, à 11,20 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Le groupe anticipe pour l'année 2024 une croissance des réservations brute comprise entre 16% et 20%, une perspective légèrement inférieure au consensus.