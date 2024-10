Repli attendu des bourses européennes ; résultats et statistiques au menu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli alors que la saison des résultats bat son plein et qu'une kyrielle de statistiques figurent à l'agenda de ce mercredi. Hier, Wall Street a terminé en ordre dispersé. Alphabet, maison-mère de Google, a dépassé les attentes au troisième trimestre, soutenu par le cloud. Ce sera au tour de Microsoft et Meta ce soir puis Apple et Amazon demain soir. En France, le PIB a progressé de 0,4% au troisième trimestre et la consommation des ménages a augmenté de 0,1% en septembre, selon l'Insee.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

emeis

emeis affiche pour le troisième trimestre une croissance de ses revenus de 8,3%, dont 8,2% en organique, à 4,17 milliards d'euros. Cette progression reflète " le redressement progressif des activités du groupe consécutif aux mesures prises ces 18 derniers mois". Le spécialiste des Ehpad a vu son taux d'occupation progresser de 2,6 points en moyenne pour atteindre 85,6% à fin septembre 2024 contre 83% un an auparavant. Les maisons de retraite en France affichent un taux d'occupation de 83,8% en moyenne depuis le début de l'année, en amélioration de 0,3 point sur un an.

Eutelsat

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre clos le 30 septembre d’Eutelsat est ressorti à 300 millions d'euros, en hausse de 9,4% sur une base publiée, et de 5,9% en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles (excluant les autres revenus) s’est élevé à 297 millions d'euros, en hausse de 5,5% sur une base comparable. Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes s'établit à 3,9 milliards d'euros, un niveau comparable à celui de fin juin 2024 et en progression par rapport au précédent exercice.

Legrand

Legrand annonce avoir pris connaissance de la décision exécutoire de l'Autorité de la Concurrence condamnant Legrand au paiement d'une amende de 43 millions d'euros au titre de l'application de prix dérogés sur le marché français entre 2012 et 2015. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment " réfute catégoriquement le grief retenu à son encontre et se réserve le droit de faire appel de cette décision", précise un communiqué.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2024, ressortant à 35,32 milliards d'euros en retrait de 4,7% par rapport à la même période de l'année dernière. L'activité en Europe du Nord du groupe industriel subit un repli de 5,8% à 8,70 milliards d'euros, celle en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique un recul de 8% à 10,51 milliards d'euros. La société anticipe un repli de certains de ses marchés sur l'ensemble de l'année 2024 avec, en Europe, un recul de la construction neuve et une résilience de la rénovation.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB en volume en France accélère modérément au troisième trimestre, indique l'Insee ce mercredi. Il progresse de 0,4 %, après +0,2 % au deuxième trimestre, stimulé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ralentissent en septembre (+0,1 % en volume après +0,4 % en août 2024 – données révisées), fait savoir l'Insee ce mercredi. La hausse de la consommation en biens fabriqués (+1,8 %) est contrebalancée par la diminution de la consommation alimentaire (-1,6 %) et de la consommation d'énergie (-0,3 %).

En Allemagne, le taux de chomage en septembre sera connu à 9h55 avant le PIB au troisième trimestre à 10h00.

En zone euro, le PIB au troisième trimestre, le climat des affaires et confiance des consommateurs en octobre et l'indice du sentiment économique en octobre seront publiés à 11h00.

En Allemagne, l'inflation en octobre sera dévoilée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre sera communiquée à 13h15 avant le PIB au troisième trimestre à 13h30 et les promesses de ventes immobilières en septembre à 15h00 ainsi que l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 15h30.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,0819 dollar.

Hier à Paris

En hausse jusqu’à la mi-séance, les bourses européennes se sont retournées sur fonds de hausse des taux longs. Le taux à dix ans américain progresse de plus de 4 points de base à 4,327%. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs est ressortie bien plus élevée que prévu en octobre. La semaine sera chargée en résultats (BNP Paribas, Apple, Meta...) et statistiques économiques (PIB, chômage américain...). VusionGroup a été sanctionné en raison de revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Le CAC 40 a perdu 0,61% à 7 511,11 points et l’EuroStoxx50 0,49% à 4 948,88 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé alors que les investisseurs ont pris connaissance à la clôture des comptes trimestriels de Alphabet avant ceux de Meta et Microsoft mercredi, puis d'Apple et Amazon jeudi. La maison-mère de Google a dépassé les attentes du consensus, soutenu par le cloud. Côté statistiques, le rapport JOLTS, très surveillé par la Fed, a fait ressortir des ouvertures de postes inférieures aux attentes.Côté valeurs, Ford a reculé après avoir abaissé ses perspectives 2024. Le Dow Jones a perdu 0,36% à 42233 points et le Nasdaq a glané 0,78% à 18712 points.