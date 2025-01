Repli attendu des Bourses européennes avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Dans le vert hier, les marchés actions européens sont attendus en légère baisse alors que l'agenda macroéconomique s'annonce dense ce mercredi. Hier, Wall Street a clôturé dans le rouge après la publication de données économiques solides. Le rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis sera notamment scruté par les investisseurs qui surveilleront également en début de soirée les Minutes de la Fed. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 5,4% en novembre alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 0,3%. Le Nikkei a fini en baisse de 0,26%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dassault Aviation

Dassault Aviation a annoncé la livraison de 21 Rafale (14 France, 7 Export) en 2024, pour une prévision de 20. Le groupe avait livré 13 Rafale (11 France, 2 Export) en 2023. 31 Falcon ont été livrés l'année dernière, pour une prévision de 35, contre 26 Falcon livrés en 2023. S'agissant de sa performance commerciale, Dassault Aviation revendique la commande de 30 Rafale Export contre 60 Rafale (42 France, 18 Export) en 2023. 26 Falcon ont par ailleurs été commandés contre 23 Falcon en 2023.

Icade

Le groupe immobilier Icade a annoncé la signature d'un engagement de prise à bail pour l'immeuble Pulse, situé à Saint-Denis, qui accueillera à compter de la fin 2025 les services centraux du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le bail définitif, d'une durée ferme de 12 ans, sera signé d'ici la fin du premier trimestre, a précisé le groupe dans un communiqué. Il portera sur la totalité de l'immeuble de bureaux, d'une superficie de 29 000 mètres carrés, et permettra de réunir 2 700 agents du Département actuellement répartis sur huit sites.

Spineguard

La medtech Spineguard annonce la conclusion d'un financement obligataire auprès du fonds luxembourgeois, Hexagon Capital Fund, d'un montant maximal d'1 million d'euros et la réception de 100 000 euros pour soutenir la commercialisation de ses deux nouveaux produits munis de la technologie DSG : PediGuard Fileté pour la voie antérieure et PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros, arrivera à échéance à l'issue d'une période de 24 mois à compter de sa date d'émission et sera amortie sur une base trimestrielle.

Valeo

Valeo a annoncé ce mardi avec son partenaire californien Zutacore la mise en production commerciale des unités de réutilisation de la chaleur (HRU) et des collecteurs de Valeo, conçus pour s'intégrer à la solution de refroidissement liquide sans eau HyperCool de ZutaCore. Ils saluent "une étape importante dans leurs efforts conjoints pour favoriser le développement de centres de données (datacenter) plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueux de l'environnement".

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,6% en novembre, contre un consensus de +0,5% après -0,3% le mois précédent.

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 5,4% en novembre alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 0,3%. Elles avaient baissé de 1,5% en octobre.

En France, le moral des ménages en décembre et la balance commerciale en novembre sont attendus à 8h45.

En zone euro, les prix à la production en novembre et le climat des affaires et confiance des consommateurs en décembre seront connus à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en décembre sera publiée à 14h15 avant les stocks de pétrole à 16h30 et le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed à 20h00.

vers 8h30, l'euro est stable à 1,0343 dollar.

Hier à Paris

A l'exception du footsie, les marchés européens ont fini, comme hier, en territoire positif, après une salve de statistiques. L'inflation en zone euro en décembre est ressortie conforme aux prévisions, à 2,4% tandis que le chômage a stagné à 6,3% en novembre. Outre Atlantique, deux indicateurs ont montré la solidité de l'économique américaine avec un rapport JOLTS meilleur qu'annoncé tout comme l'indice ISM non manufacturier. Ce qui a entraîné une hausse du rendement du 10 ans à près de 4,7%. Le CAC 40 a progressé de 0,59% à 7489 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 0,62% à 5017 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en repli. Les principaux indices ont basculé après la publication d'un rapport du département américain du travail montrant une hausse plus importante que prévu du nombre d'offres d'emploi en novembre. L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier en décembre a également dépassé les attentes. Côté valeurs, Nvidia a fini dans le rouge non sans avoir eu le temps d’inscrire un nouveau record. Le Dow Jones a reculé de 0,42% à 42528 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,89% à 19489 points.