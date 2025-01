Repli attendu à Wall Street avant l'intervention de Trump à Davos

(AOF) - Les marchés à Wall Street devraient reculer à l'ouverture de la séance de ce jeudi avant le discours de Donald Trump. Le nouveau locataire de la Maison Blanche doit s'exprimer en visioconférence à 17 heures au Forum économique mondial de Davos. Depuis son investiture en début de semaine, il menace d'imposer des droits de douane élevés à l'Union européenne, à la Chine, au Mexique et au Canada. Côté valeurs, Electronic Arts devrait baisser après la réduction de ses prévisions pour 2025. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,09% et 0,40%.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont poursuivi leur bonne dynamique ce mercredi, soutenus par la performance trimestrielle record de Netflix d'hier soir. Wall Street profite aussi des annonces faites par Donald Trump avec un projet de 500 milliards de dollars sur les infrastructures d'IA, impliquant Oracle, SoftBank et OpenAI avec de nombreux partenaires. A la clôture, le Dow Jones s'est adjugé 0,30% à 44156 points et le Nasdaq a progressé de 1,28% à 20009 points. En cours de séance, le S&P 500 a signé un nouveau record absolu à 6 101 points. Cet indice a gagné 0,61% à 6086 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 223 000 la semaine dernière, contre 221 000 attendus, après 217 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de gaz naturel seront publiées à 16h30 et celles sur les stocks de pétrole brut à 18h.

Les valeurs à suivre

Amazon

Banijay Entertainment annonce une alliance stratégique avec Amazon Web Services (AWS) qu'il choisit comme fournisseur de cloud privilégié. Le studio européen précise qu'il s'agit de créer "un écosystème de contenu de nouvelle génération, axé sur le cloud", et de dynamiser la créativité collaborative, l'efficacité opérationnelle et sa monétisation. Banijay amplifiera son avantage concurrentiel en s'appuyant sur l'expertise et les services d'AWS, avec pour la première fois une plateforme unifiée alimentée par des technologies avancées de cloud et d'IA.

American Airlines

American Airlines est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats annuels du quatrième trimestre. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice par action ajusté dilué de 0,86 dollar, inférieur au consensus, pour un chiffre d'affaires "record" de 13,7 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,70 et 2,70 dollars en 2025 contre un consensus de 2,42 dollars. "Nous réorganisons l'entreprise pour construire une compagnie aérienne encore plus efficace", déclare le CEO Robert Isom.

Electronic Arts

Electronic Arts (EA) est attendu en baisse de plus de 16% en pré-marché à Wall Street après l'abaissement de ses prévisions pour 2025, citant la faiblesse de certains jeux de sport. "Dragon Age et EA Sports FC 25 n'ont pas répondu aux attentes", a déclaré le PDG Andrew Wilson dans un communiqué. L'éditeur de jeux vidéo, dans ses résultats préliminaires publiés mercredi, a déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires net d'environ 2,22 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui est inférieur à la fourchette de 2,4 à 2,55 milliards de dollars qu'il prévoyait précédemment.

Kinder Morgan

Au quatrième trimestre 2024, le bénéfice par action (BPA) de Kinder Morgan ressort à 0,30 dollar, en hausse de 11%. Sur cette période, le bénéfice net ressort à 667 millions de dollars contre 594 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. L'Ebitda ajusté est de 2,06 milliards de dollars, soit une hausse de 7%. Sur ce trimestre, les revenus de l'entreprise d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord s'élèvent à 3,98 milliards de dollars contre 4,03 milliards il y a un an. Sur l'année 2024, le chiffre d'affaires ressort à 15,1 milliards de dollars contre 15,3 milliards en 2023.