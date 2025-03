Repli attendu à Wall Streeet, la Fed et Alphabet en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans gagne 2,4 points de base à 4,33%. Après les statistiques décevantes de lundi, les permis de construire et les mises en chantier ont dépassé les attentes. La production industrielle est à suivre. Du côté des valeurs, Google se renforce dans la cybersécurité en rachetant Wiz pour 32 milliards de dollars en numéraire. A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,31% et 0,49%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert. Donald Trump prévoit de discuter demain avec Vladimir Poutine concernant le plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev. Côté statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont moins rebondi que prévu en février sur un mois : +0,2% contre un un consensus de +0,6% après une baisse de 1,2% en janvier. La décision de la Fed sera rendue mercredi. Côté valeurs, PepsiCo a progressé après avoir conclu un accord pour acquérir Poppi. Le Dow Jones a gagné 0,85% à 41841 points et le Nasdaq a progressé de 0,31% à 17808 points.

Les chiffres macroéconomiques

1,456 million de permis de construire ont été enregistrés en février en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,45 million, après 1,473 million en janvier.

1,5 million de mises en chantier ont été enregistrées en février en rythme annuel. Le consensus visait 1,38 million, après 1,35 million en janvier.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,3% en janvier comme attendu. Ils avaient reculé de 0,2% le mois précédent.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en février seront connus à 14h15.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Google a signé un accord définitif pour l'acquisition de Wiz, une société spécialisée dans la cybersécurité pour les infrastructures cloud, pour 32 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. " Cette acquisition représente un investissement de Google Cloud pour accélérer deux tendances importantes et en croissance à l'ère de l'IA : l'amélioration de la sécurité du cloud et la possibilité d'utiliser plusieurs clouds (multicloud) " a expliqué la firme technologique américaine.