Repli à Wall Street ; Walmart dans le rouge

Walmart chute de 7% en avant-Bourse après avoir fait état de prévisions inférieures aux attentes pour le premier trimestre de son exercice 2026. La chaîne américaine d'hypermarchés a fait légèrement mieux qu'attendu au quatrième trimestre de son exercice décalé, déclarant un BPA de 66 cents contre 65 cents de consensus. Le chiffre d'affaires est ressorti à 180,55 milliards de dollars, en croissance de 4,1% en rythme annuel. Sur l'ensemble de l'exercice, la firme a enregistré un chiffre d'affaires de 680,98 milliards de dollars (+5,1%) et un bénéfice net de 19,44 milliards (+25,3%).

Tripadvisor est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé ses résultats du quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 411 millions de dollars contre un consensus de 400 millions de dollars, en hausse de 5 % sur un an. Le bénéfice net de la plateforme de tourisme s'est élevé à 43 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action diluée, contre un consensus de 0,21 dollar. L'Ebitda ajusté ressort à 73 millions de dollars, soit 18 % du chiffre d'affaires.

Les revenus de Birkenstock au premier trimestre de son exercice 2024/2025 s'élèvent à 362 millions d'euros, soit une augmentation de 19% à taux de change constant. Il est supérieur aux prévisions annuelles de la société (15-17%). Ses revenus ont augmenté grâce à la forte demande de produits pour toutes les régions, canaux et catégories pendant la période des fêtes. Sur ce trimestre, son bénéfice net ressort à 20 millions d'euros (soit un BPA de 0,11 euro), contre une perte nette de 7 millions d'euros l'année dernière à la même période (soit une perte par action de 0,04 euro).

Le groupe Internet chinois, Alibaba, devrait nettement progresser grâce à une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au troisième trimestre, clos fin décembre, il a ainsi enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 48,945 milliards de yuans (6,7 milliards de dollars) contre un profit de 14,43 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 21,39 yuans ou 2,93 dollars alors que le consensus s'élevait à 19,12 yuans.

Walmart a dévissé de 6,53% à 97,21 dollars sur la place new-yorkaise dans le sillage de prévisions jugées trop prudentes alors que les droits de douane décidés par Donald Trump pourraient encore plus assombrir l'horizon de la chaîne américaine d'hypermarchés. Celle-ci a fait légèrement mieux qu'attendu au quatrième trimestre de son exercice décalé, déclarant un BPA de 66 cents contre 65 cents de consensus. Le chiffre d'affaires est ressorti à 180,55 milliards de dollars, en croissance de 4,1% en rythme annuel et au-dessus des 180,01 milliards attendus.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour l'avant-dernière séance de la semaine, entre résultats d'entreprises et données macroéconomiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes et l'indice de la Fed de Philadelphie s'affiche moins élevé que prévu. Au chapitre des valeurs, Walmart a vécu une séance particulièrement difficile dans le sillage de ses prévisions jugées trop prudentes. Le Dow Jones s'est replié de 1,01% à 44176 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,47% à 19962 points.

