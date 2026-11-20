La justice européenne a laissé en vigueur la loi maltaise qui fait obstacle à certains remboursements de joueurs. AlphaValue anticipe toutefois peu d'effet immédiat sur les comptes des deux groupes et estime que le risque de nouveaux litiges demeure.

Le 19 novembre, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré irrecevable une demande du tribunal de commerce de Vienne. Le litige portait sur la responsabilité d'un conseiller juridique et pouvait, selon la Cour, être tranché sans examiner la compatibilité du "Bill 55" avec le droit européen.

Adopté en 2023, ce texte impose aux tribunaux maltais de refuser, dans certains cas, l'exécution de jugements étrangers contre des opérateurs agréés sur l'île.

Flutter conteste l'exécution des jugements à Malte

Flutter Entertainment plc et Entain plc sont deux groupes cotés de paris sportifs et de jeux en ligne. Le dossier concerne leurs activités sous licence maltaise, respectivement via PokerStars et bwin.

Au 30 septembre 2026, Flutter faisait état de 46 millions d'euros de réclamations en Autriche. Mais le groupe conteste leur exécution à Malte et n'a constitué aucune provision à ce titre.

L'arrêt "laisse subsister le risque de futurs litiges et d'éventuelles obligations financières", écrit AlphaValue dans un commentaire vendredi. "Nous anticipons peu d'impact financier immédiat, mais la décision apporte un certain soulagement à court terme", ajoute le bureau d'analyse.

Peu après 11h vendredi, l'action Flutter Entertainment perdait 6,12% tandis celle d'Entain reculait de 3,58%.