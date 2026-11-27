Après avoir fait relâche hier pour la traditionnelle dinde de Thanksgiving, les marchés américains reprennent du service ce vendredi. L'attention des investisseurs sera portée sur l'instauration des nouveaux droits de douane par l'administration Trump. La séance du jour sera écourtée en raison du "Black Friday". La clôture est prévue à 19h, heure de Paris au lieu de 22 heures habituellement.

Dans des volumes d'échanges réduits, le S&P 500 devrait progresser de 1,61%. De leur côté, le Nasdaq et le Dow Jones sont attendus en hausse de respectivement 2,25% et 1,28%.

Le sujet des taxes douanières revient donc sur la table. Les Etats-Unis prévoient d'en imposer de nouveaux sur les marchandises en provenance de Chine, de l'Union européenne et d'une douzaine d'autres pays. Au total, ces nouvelles mesures visent 14 partenaires commerciaux. D'après Bloomberg, le but, est "de rétablir le vaste programme tarifaire mondial du président Donald Trump que la Cour suprême avait jugé inconstitutionnel" en février dernier.

Commentant ce sujet, Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez LBP AM souligne que ces hausses de droits de douane sur 14 de ses partenaires vise "officiellement à lutter contre leurs excès de capacités industrielles (20% sur la Chine, 15 % sur l'UE et le Japon...)".

"Le détail de ces droits de douane n'est pas encore clair. Ils devraient continuer d'exclure certains biens comme les produits technologiques ou ceux visés par d'autres droits de douane spécifiques. Si c'est bien le cas, l'impact macro de ces nouvelles taxes devrait être nettement plus limité que celui de 2025, puisqu'ils sont bien moins importants en niveau, qu'ils étaient en grande partie attendus et qu'ils restent dans la limite de la plupart des " deals " conclus par les pays en 2025 avec l'administration américaine. Mais il s'agit tout de même d'un nouveau choc d'offre négatif, même limité, qui renforce l'incertitude sur la politique commerciale future des États-Unis", détaille l'expert.

Progression continue du pétrole

Outre les taxes américaines, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Sur le front militaire, une frappe saoudienne a fait 11 morts ce vendredi dans l'ouest du Yémen, rapporte un média affilié aux Houthis, au lendemain d'une nouvelle attaque du mouvement pro-iranien contre une raffinerie en Arabie saoudite.

Dans ce contexte géopolitique toujours très tendu, les cours du pétrole continuent de progresser. Vers 14h, le Brent gagne 1,37% à 97,80 dollars. De son côté, le WTI avance de 0,24% à 85,08 USD.

Uber en passe d'acquérir Delivery Hero

Côté valeurs, Uber Technologies, Inc. annonce avoir sécurisé 87,13% du capital du groupe allemand Delivery Hero spécialisé dans la livraison de repas, à l'issue de son offre de rachat. Le groupe américain prévoit de conclure l'opération au second semestre 2027. L'offre, lancée par sa filiale Uber International Technologies II Corporation, visait toutes les actions de Delivery Hero que celle-ci ne détenait pas déjà.

La période supplémentaire accordée aux actionnaires pour accepter l'offre s'est achevée le 24 novembre à minuit, heure de Francfort. Uber doit encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence et les autres autorisations prévues par l'offre. Le groupe indique que ces décisions pourraient prendre du retard ou que les autorités pourraient imposer des conditions qui réduiraient les bénéfices attendus du rachat.

En outre, HSBC a dégradé hier sa recommandation sur HP Inc d'"achat" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 33,40 à 29,40 USD, sur la base d'un multiple cours sur BPA (PE) cible de 10 fois son estimation de BPA ajusté, abaissée de 3,34 à 2,94 USD. La banque britannique rappelle que le fabricant américain de matériel informatique et d'imprimantes a dévoilé, mardi soir, un BPA ajusté sous-jacent du 4e trimestre 2025-2026 supérieur d'environ 3% au consensus, mais inférieur de 3% à son estimation.

HSBC pointe aussi des perspectives sous-jacentes décevantes pour 2026-2027, le milieu de la fourchette des objectifs de BPA ajusté sous-jacent pour cet exercice étant ressorti inférieur de 4,7% au consensus et de 15% à ses propres estimations.