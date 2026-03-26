Réouverture de la piste de l'aéroport LaGuardia de New York après une collision mortelle

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L'une des deux pistes, fermée depuis dimanche soir à l'aéroport LaGuardia à la suite d'une collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers, a rouvert jeudi plus tôt que prévu, a déclaré l'autorité portuaire de New York et du New Jersey.

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré que les taux d'arrivée sur la piste 4 resteraient réduits après la reprise des opérations.

La FAA avait prévu en début de semaine que la piste ne rouvrirait pas avant vendredi. L'autorité portuaire a déclaré qu'après l'enlèvement de l'avion et du camion mercredi en fin de journée, la piste a été réparée, inspectée et confirmée conforme aux réglementations de la FAA en matière de sécurité d'exploitation.