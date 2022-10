Réorganisation à la direction générale de Canal +

(AOF) - Le groupe de télévision Canal+ a annoncé le départ de son directeur général adjoint en charge de la France, Franck Cadoret, à la suite duquel ont été nommés deux successeurs. Franck Cadoret, qui avait rejoint Canal+ en 2016, «va quitter le Groupe le 1er novembre», a indiqué la chaîne dans un communiqué, sans préciser les raisons de ce départ.

Le groupe a fait part d'un "projet de réorganisation" dans lequel, en dessous du président du directoire Maxime Saada, figurera un duumvirat pour piloter les activités françaises. "Christophe Pinard-Legry et Gérald-Brice Viret seront nommés respectivement directeur général de Canal+ France chargé du business et directeur général de Canal+ France chargé des antennes et des programmes", a détaillé l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.