(CercleFinance.com) - Rentokil se désintègre de -20% vers 470£, effaçant tous ses gains depuis le 10/10/2022, dans ce semble constituer le remake du 14 et 15/12/2021 (mais en l'espace de 8 heures seulement).

Rentokil semble bien parti pour retracer le plancher des 445£ des 9 mars et 17 juin 2022.





Valeurs associées RENTOKIL INITL. LSE -18.65%