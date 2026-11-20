Le spécialiste des solutions de mobilité pour véhicules militaires à chenilles contribue au développement d'une version autonome du véhicule blindé polyvalent AMPV de l'armée américaine. Une première démonstration est prévue en février 2027.

RENK America s'appuie sur son système de transmission HMPT à commande électronique (drive-by-wire), intégré à la technologie AutoDrive de Forterra. Cette solution permet d'automatiser la conduite sans modifier l'architecture du véhicule ni nécessiter de refonte majeure.

Cette collaboration avec BAE Systems s'inscrit dans une initiative visant à accélérer le déploiement de technologies avancées au sein de la flotte de l'armée américaine.

Le dispositif pourrait également être adapté à d'autres plateformes équipées de transmissions HMPT, notamment les véhicules Bradley, les obusiers M109 Paladin et les lance-roquettes multiples M270. Selon RENK America, ses transmissions HMPT équipent actuellement 100% des véhicules militaires moyens à chenilles de l'armée américaine.

En milieu d'après-midi, le titre Renk reculait de 1,8% à Francfort, tandis que BAE Systems abandonne 1,7% à Londres.