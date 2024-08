Renforcement des valeurs financières dans toutes nos sélections

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

Que faut-il retenir de l'été ? Un CAC 40 proche de ses plus hauts niveaux début juin, un énorme trou d'air lié aux craintes de récession, puis un vif rebond depuis le 5 août. L'indice phare de la Bourse de Paris est revenu autour de 7.670 points, ce qui lui permet de retrouver une performance franchement positive depuis le début de l'année. Les autres places européennes et Wall Street ont à peu près connu la même évolution. Cet été a, une fois de plus, mis les nerfs des investisseurs à rude épreuve, mais les successions de phases d'euphorie et de désespoir absolu auxquelles nous avons assisté sont riches d'enseignements. Contrairement aux apparences, les marchés sont parvenus à avancer sur plusieurs sujets essentiels qui permettent d'aborder la rentrée avec une bien meilleure visibilité qu'au début de l'été.

La grande peur de la récession, qui avait affolé le marché américain durant tout le mois de juillet, s'est révélée très exagérée. La confirmation par le Département du Commerce d'une croissance du PIB des Etats-Unis à 3% au deuxième trimestre, contre 2,8% en première lecture, est plutôt rassurante. L'activité est portée par la progression des dépenses de consommation et l'investissement. L'indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie est descendu à 2,5%, contre 3,4% au premier trimestre, la marche progressive vers les 2% visée par la banque centrale de Etats-Unis est en bonne voie. Le discours d'ouverture du symposium économique de Jackson Hole du 23 août prononcé par Jerome Powell a surtout été parfaitement clair. Le président de la Fed a estimé qu'au regard de l'évolution de l'inflation et du marché du travail, « le temps est venu pour ajuster la politique monétaire des Etats-Unis ». La volonté affirmée de la Fed d'assouplir sa politique monétaire devrait conduire à trois baisses des taux directeurs d'ici à la fin de l'année. Elle constitue un puissant soutien pour les marchés financiers.

Dans ce contexte de confiance retrouvée, nous avons continué de renforcer les positions sur l’ensemble de nos portefeuilles.

L'Europe est confrontée à un contexte économique plus anémié. La locomotive allemande s'essouffle, avec un secteur industriel pénalisé à la fois par la hausse du prix des matières première et le ralentissement du commerce mondial. La France semble mieux résister, mais l'impasse parlementaire à laquelle nous sommes confrontés risque de peser sur la bonne marche du pays. La visibilité sur les perspectives d'activité est moins bonne qu'outre-Atlantique, mais le soutien de la BCE est tout aussi explicite que celui de la Fed. Le recul de l'inflation à 2,2% en taux annuel pour le mois d'août en France va dans ce sens.

Dernier élément, les résultats d'entreprises sont toujours aussi solides. Le dernier psychodrame auquel nous avons assisté autour des résultats trimestriels de Nvidia montre que les analystes se sont une fois de plus comportés comme des enfants gâtés à l'égard du géant américain des puces électroniques. Difficile en effet d'estimer qu'une hausse de 122% du chiffre d'affaire trimestriel et un bond de 168% des profits ressortis à un niveau supérieur aux attentes, constituent une mauvaise nouvelle. Tout ceci sous le prétexte que le premier fournisseur mondial de composants destinés aux applications de l'intelligence artificielle aurait pu faire encore mieux !

Dans ce contexte de confiance retrouvée, nous avons continué de renforcer les positions sur l'ensemble de nos portefeuilles. Ce jeudi nous avons augmenté de 60 actions la position Air Liquide dans le portefeuille Défensif et acquis 120 titres dans l'Offensif. Le géant français des gaz industriels affiche une marge opérationnelle solide de 19,4%, il a confirmé tous ses objectifs annuels de progression de résultat net récurrent. La veille nous avions significativement renforcé les positions sur le secteur de l'assurance, avec l'acquisition de 100 actions du réassureur allemand Hannover Re, 180 actions Allianz et 1.200 Axa. Dans la sélection Monde, composée d'ETF éligibles au PEA, nous avons également élargi notre exposition à ce secteur avec l'acquistion de 200 parts de l'ETF Amundi Stoxx Europe 600 Insurance. Les valeurs d'assurance bénéficient de la mise en place progressive d'une rotation sectorielle des valeurs de croissance vers les « grands oubliés de la cote ». Elles offrent une bonne visibilité sur leur capacité de distribution de dividendes et des rendements attrayants.

Dans ce contexte de confiance retrouvée, nous avons continué de renforcer les positions sur l’ensemble de nos portefeuilles.

Sur les trois mois de baisse que nous avons connus cet été, nos sélections ISR/PEA et Monde ont très bien résisté avec une stabilité parfaite, comparé à 4,23% de l'indice CAC 40. Nos portefeuilles de détention d'actions en direct ont été plus affectés, avec un repli de 3,23% du Défensif et de 5,55% pour l'Offensif plus exposé aux valeurs cycliques. Sur un an glissant, toutefois, l'Offensif conserve une bonne avance de 6,21% très nettement supérieure à celle du CAC 40. Le Défensif, qui n'a pas bénéficié de la forte hausse des cours intervenue au cours du premier trimestre, affiche toujours un repli de 3,52% sur les 12 derniers mois.

Quelle stratégie pour la rentrée de septembre ? Peu de changements par rapport à la semaine dernière. Le retour à la confiance des investisseurs est alimenté à la fois par une nette détente des rendements obligataires dans la perspective d'une baisse prochaine des taux directeurs et par la solidité des performances de nos entreprises. L'expérience montre qu'un contexte marqué par une faible croissance conjuguée à un recul des taux d'intérêt n'a rien de très euphorique, mais il est favorable à une valorisation progressive des actions. Depuis quelques semaines, la cote se renforce en effet dans à peu près tous les secteurs d'activité. Les sociétés dites « value » à la fois cycliques et faiblement valorisées bénéficient d'un net rattrapage, mais on constate un certain épuisement de la hausse dans certains secteurs. C'est le cas de l'automobile confrontée à de sérieux doutes sur l'appétit des acheteurs pour les véhicules électriques ou des matières premières désormais moins recherchées en raison du ralentissement du commerce mondial. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui tendance à favoriser le secteur financier (la banque et l'assurance), dont les valorisations restent très faibles au regard des rendements offerts aux actionnaires. La baisse des taux d'intérêt est traditionnellement moins favorable aux sociétés financières, mais nous sommes loin de revenir à des taux négatifs qui avaient laminé leurs marges de façon totalement artificielle. Le retour à une situation plus saine justifie à elle seule une poursuite du rattrapage boursier de ce compartiment de la cote.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine