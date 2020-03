Renforcement des équipes chez Apax Partners : deux nouvelles arrivées

Apax Partners annonce deux nouvelles arrivées : Joséphine Loréal renforce le pôle Relations Investisseurs, sous la responsabilité de Guillaume Cousseran (Associé), en tant que Responsable de la clientèle « Third Party Distribution ».

Raphaël Bazin, quant à lui, rejoint l'équipe d'investisseurs d'Apax Partners Development, la branche dédiée aux investissements dans des sociétés valorisées entre 10 et 100M€ d'Apax Partners, en tant que Directeur.

Joséphine Loréal (42 ans) démarre son parcours professionnel en 2003 chez Natixis Asset Management dans l'équipe Distribution externe, en charge des relations partenariats. Trois ans plus tard, elle intègre Edmond de Rothschild Asset Management au sein de l'équipe commerciale, auprès de la clientèle « Banques et Sociétés de gestion ».

En 2009, elle prend la tête de cette équipe puis est nommée, en 2012, directrice adjointe Distribution Europe et responsable du Wholesale en France, Monaco et BeLux.

En 2018, Joséphine rejoint la société de gestion Candriam en tant que directrice de la Distribution France.

Joséphine est titulaire d'un Master en économie appliquée, à l'Université Paris-Dauphine et d'un Master 2 en banque, finance et assurance, à l'Université Paris-Nanterre.

Raphaël Bazin (37 ans) a commencé sa carrière en capital investissement chez PAI Partners pendant 4 ans, puis a travaillé 7 ans chez Argos Wityu. Il y a réalisé plusieurs opérations d'investissements dans les secteurs Consumer, TMT et Santé.

En 2017, Raphaël rejoint le groupe industriel Valco en qualité de Directeur Financier.

Raphaël est diplômé de l'Université Paris IX Dauphine et titulaire d'un Master spécialisé en Finance d'entreprise.



A propos d'Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de 4 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : TMT, Consumer, Santé et Services.

Apax Partners, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.



Contact

Lauren Bardet

Directrice Communication

+ 33 1 53 65 01 35

lauren.bardet@apax.fr