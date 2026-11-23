René Haas restera directeur général du fabricant de puces Arm jusqu'en 2033, alors que des rumeurs circulent sur la direction de Nvidia

René Haas, directeur général d’Arm Holdings O9Ty.F , a prolongé son contrat afin de diriger le concepteur de puces jusqu’en 2033, confirmant ainsi son rôle de dirigeant au sein de l’entreprise alors que des rumeurs laissaient entendre que Nvidia NVDA.O pourrait le recruter pour occuper le poste de directeur général après la démission de Jensen Huang.

M. Haas figurait parmi plusieurs noms avancés comme candidats potentiels pour remplacer M. Huang, qui a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia au début du mois à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée.

Le conseil d’administration de Nvidia aurait contacté M. Haas dans le cadre de sa recherche d’un successeur à M. Huang, selon le Financial Times. La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, occupe actuellement le poste de directrice générale par intérim au sein de l’entreprise.

Les analystes ont également désigné M. Haas comme un candidat solide pour le poste de directeur général de Nvidia, étant donné qu’il a fait ses armes au sein de l’entreprise — où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques — avant de rejoindre Arm en 2013.

Les actions d’Arm ARM.O , cotées aux États-Unis, ont progressé de près de 9 % en pré-ouverture, dans le sillage d’une remontée générale des valeurs liées à l’IA, qui ont rebondi après une forte correction la semaine dernière.

La notoriété de M. Haas en tant que figure de proue du secteur des semi-conducteurs et sa connaissance approfondie de Nvidia ont été considérées comme des atouts majeurs le rendant particulièrement apte à occuper le poste de directeur général chez Nvidia.

Il est devenu directeur général du fabricant britannique de puces en 2022 et a supervisé son retour sur les marchés boursiers grâce à une introduction en bourse sur le Nasdaq, d’une valeur de 65 milliards de dollars, l’année suivante . Arm concède sous licence des conceptions de processeurs utilisées dans les smartphones, les PC, les serveurs et les appareils connectés, et Nvidia s’appuie fortement sur l’architecture des puces de la société.

“Je n’ai jamais été aussi confiant quant à l’avenir d’Arm… Je m’engage pleinement à exploiter tout le potentiel d’Arm pour de nombreuses années à venir”, a déclaré M. Haas dans un communiqué publié lundi.

M. Haas assumera également le rôle de vice-président du groupe SoftBank 9984.T , à compter du 1er décembre, a indiqué Arm. Arm est détenue majoritairement par SoftBank. M. Haas est membre du conseil d’administration du conglomérat japonais et, en avril, il a pris les rênes des activités internationales de SoftBank.