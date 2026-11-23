Arm annonce que son directeur général, Rene Haas, a confirmé son engagement à long terme pour accompagner la prochaine phase de croissance du groupe, dans le cadre d'un nouvel accord prolongeant son mandat jusqu'en 2033. Il prendra également les fonctions de vice-président de SoftBank Group à compter du 1er décembre 2026.

Sous la direction de Rene Haas, le concepteur de microprocesseurs basé à Cambridge (Angleterre) affirme avoir renforcé son rôle au sein de l'écosystème informatique mondial, se positionnant au coeur de la transformation liée à l'intelligence artificielle (IA).

Alors que l'IA stimule une demande sans précédent en capacités de calcul, Arm estime disposer d'une "occasion exceptionnelle de conforter son leadership et de devenir un acteur encore plus incontournable des infrastructures informatiques mondiales, tout en créant de la valeur à long terme pour ses actionnaires".