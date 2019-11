Rendre le Black Friday vert (Newton IM)

(AOF) - A l'heure de la prise de conscience écologique à l'échelle mondiale, nombreuses sont ces marques de mode qui demandent aux consommateurs de ne rien acheter dans le cadre des ventes du "Black Friday", en partant du principe que les réductions encouragent les consommateurs à acheter des choses dont ils n'ont pas réellement besoin. C'est ce qu'observe Nick Clay, Gérant Actions Internationales de Newton Investment Management.

La grande distribution évolue et les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont devenues une caractéristique importante des chaînes d'approvisionnement et de l'approche d'investissement de toutes les grandes entreprises, explique le gérant.

Quand il est question d'acheter un t-shirt bon marché, les consommateurs se tournent de plus en plus vers ces modèles qui peuvent prouver que le t-shirt en question a un cycle de vie neutre - et cela deviendra un facteur crucial pour permettre aux entreprises de se démarquer de la concurrence.

Pour Nick Clay, les entreprises capables de créer des chaînes d'approvisionnement et de prouver aux consommateurs que celles-ci sont durables et éthiques seront en pole position. Ces bases solides, associées aux capacités d'investir dans la technologie, leur donneront un avantage énorme par rapport à leurs concurrents.