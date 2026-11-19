Une réunion trilatérale sans précédent entre les présidents américain, chinois et russe - Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine - est prévue jeudi à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Cette rencontre entre les dirigeants des trois premières puissances nucléaires, prévue en marge du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), pourrait démontrer leur influence, sans qu'aucun accord d'importance soit attendu, disent les analystes.

Xi Jinping a appelé mercredi à soutenir ce qu'il a décrit comme un "commerce libre et ouvert", présentant Pékin comme un partenaire fiable sur la scène internationale.

Il a ensuite accueilli Donald Trump en personne à l'aéroport de Shenzhen, un geste rare de la part de Xi Jinping envers un dirigeant étranger. Le locataire de la Maison blanche avait lui-même accueilli Xi Jinping sur la base aérienne d'Andrews en septembre.

Donald Trump a brièvement rencontré Vladimir Poutine, avec qui il a échangé une poignée de main, mais l'agence de presse russe Interfax a rapporté qu'ils n'avaient pas eu de "conversation substantielle".

Avant la réunion trilatérale, Donald Trump doit participer à un déjeuner en compagnie de Xi Jinping lors duquel il pourrait avoir l'occasion de jauger de la solidité de la trêve commerciale conclue plus tôt ce mois-ci.

Des responsables américains et russes ont déclaré que le président américain pourrait également rencontrer Vladimir Poutine seul à seul. Aucune négociation bilatérale de grande ampleur n'est toutefois prévue, ont dit les responsables russes.

Des responsables américains ont déclaré que Donald Trump ne devrait pas soulever la question de la guerre en Ukraine lors de la réunion trilatérale. Le locataire de la Maison blanche a toutefois laissé entendre qu'il pourrait aborder le sujet.

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