Renault: Waze s'invite à bord des systèmes multimédia

(CercleFinance.com) - Renault annonce être la première marque à intégrer l'application Waze directement dans son système multimédia.



L'application de navigation, qui revendique quelque 20 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Hexagone s'invitera à bord de Nouveau Renault Austral et Renault Mégane E-Tech electric équipés de l'écran OpenR et du système multimédia OpenR Link avec Google intégré.



'Les conducteurs pourront ainsi accéder, en première mondiale, à toutes les fonctionnalités de Waze directement sur l'écran vertical de 12'' , sans passer par leur smartphone, et profiter d'une nouvelle expérience de conduite intuitive, immersive et connectée pour plus de sécurité', souligne le Losange.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.83%