Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : vise une 4e place Constructeur en Formule 1 Cercle Finance • 12/02/2020 à 16:19









(CercleFinance.com) - Renault F1 Team a dévoilé aujourd'hui ses objectifs pour la saison 2020 du Championnat du Monde FIA de Formule 1. L'équipe du constructeur automobile français vise ainsi la quatrième place au Championnat Constructeurs. 'Pour la saison qui commence, nous devons respecter les trois priorités arrêtées à l'intersaison : être fiables dès le coup d'envoi, assurer un niveau élevé de développement très tôt dans la saison, et avoir un bon taux de conversion en piste. Nous devons aussi reprendre confiance et renforcer l'esprit d'équipe pour tirer le meilleur de tous, et maximiser nos chances sur chaque week-end de course lors d'une saison qui sera historiquement longue et éprouvante', indique par ailleurs Cyril Abiteboul, Team Principal. La saison 2020 de Formule 1 se déroulera entre mars et novembre.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.01%