RENAULT vise jusqu'à 90 % de véhicules électriques pour sa marque éponyme en 2030

(AOF) - Les annonces « électriques » se multiplient pour Renault. Quelques jours après avoir dévoilé ses ambitions dans la production de batteries en France, le groupe au losange a complété aujourd'hui son grand plan d'action pour la mobilité de demain. Ainsi, le concurrent de Stellantis ambitionne d'afficher le mix le plus vert du marché européen en 2025 pour sa marque Renault, avec plus de 65% de véhicules électriques et électrifiés, et même jusqu'à 90% de véhicules purement électriques en 2030.

Cela passera par le lancement de 10 nouveaux véhicules 100 % électriques d'ici 2025, dont 7 pour la marque Renault, notamment l'emblématique R5, la R4 " 4ever " ou encore la Megane E-Tech electric.

En parallèle de ces annonces, Renault dit travailler sur un groupe motopropulseur plus compact appelé " système tout-en-un ". Ce groupe motopropulseur réunit moteur électrique, réducteur et électronique de puissance dans un seul et même ensemble. Cela devrait permettre de gagner 45% de volume au total, de réduire de 30% le coût du groupe motopropulseur global et de diminuer de 45% l'énergie perdue en WLTP.

" C'est une accélération historique de la stratégie électrique de Renault Group et du 'made in Europe' que nous annonçons aujourd'hui ", s'est félicité Luca de Meo, le directeur général du groupe au losange.

" En construisant avec Renault ElectriCity un écosystème électrique compact alliant efficience et haute technologie dans le Nord de la France, ainsi qu'une MegaFactory dédiée au moteur électrique en Normandie, nous créons les conditions de notre compétitivité, à domicile ", a ajouté le dirigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.