Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : vient de nouveau en appui sur 22,7E Cercle Finance • 18/09/2020 à 17:23









(CercleFinance.com) - Renault vient de nouveau en appui sur le support des 22,7E (dernier test le 2 septembre): le titre enchaîne un 4ème échec (en autant de vague d'impulsion depuis le 27 juillet) sous les 25,6E. Le titre pourrait revenir cette fois -si cassure des 22,5E- tester le plancher des 20E du 31 juillet

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.03%