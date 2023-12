Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: veut développer son activité d'économie circulaire information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce avoir franchi 'une nouvelle étape' en décidant de demander son agrément en tant que Système Individuel, afin d'exercer sa Responsabilité Élargie de Producteur pour les véhicules de ses marques Renault, Dacia et Alpine en fin de vie.



Concrètement, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (Loi AGEC) qui prévoit le renforcement de la collecte et du recyclage des Véhicules Hors d'Usage (VHU) sur l'ensemble du territoire national.



Le constructeur assure 'contribuer activement' depuis plus de 10 ans dans le développement de la filière VHU et s'être imposé comme 'référence sur ces sujets, de l'éco-conception et l'utilisation de matériaux recyclés, à la fin de vie des véhicules'.



En faisant le choix du Système Individuel, l'entreprise s'engage à aller plus loin, en continuant à améliorer le traitement des VHU, mais surtout en accélérant le recyclage des matières et le réemploi des pièces issues de ses véhicules hors d'usage.



Pour ce faire, Renault Group s'appuiera sur la société INDRA Automobile Recycling, réseau leader en France de la gestion des VHU qui assurera la collecte des VHU Renault, Dacia, Alpine... auprès des particuliers à travers son service goodbye-car.com et des professionnels, ainsi que leur traitement en vue de maximiser les taux de réemploi, recyclage et valorisation.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.69%