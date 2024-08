Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : vers une reprise en 'U' au-delà de 44,85E ? information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Renault s'installe en tête du CAC40 avec un gain de +2,5% (vers 42,7E), prolongeant une série de 5 hausses consécutives pour un gain cumulé de +6%.

Le titre n'est plus qu'à 1% de son précédent support des 43,25E du 29 juillet dernier et pourrait valider un scénario de reprise en 'U' sur 39,9E en cas de franchissement de la résistance des 44,85E du 31 juillet dernier.





Valeurs associées RENAULT 42,48 EUR Euronext Paris +1,72%