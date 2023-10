Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: vers une nouvelle génération de moteurs électriques information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 14:29









(CercleFinance.com) - Renault présente E7A, soit un moteur électrique de nouvelle génération, fruit d'un partenariat amorcé en 2021 avec Valeo.



'Chacun a apporté sa pièce maîtresse (le rotor pour Renault Group et le stator pour Valeo) et son expertise en matière de développement technologique et de production', fait savoir le Losange qui ajoute que que la mise au point du moteur 'est actuellement en cours.'



Renault précise que la technologie de rotor employée permet au moteur de se passer de de terres rares, réduisant ainsi de 30% son impact carbone.



En privilégiant le rotor bobiné face à la technologie de moteur électrique à aimants permanents, Renault offre un meilleur rendement à son moteur, sécurise son approvisionnement et conserve également son indépendance vis-à-vis de pays producteurs de terres rares et d'aimants.



Si l'E7A est encore en phase de développement, sa production à grande échelle est prévue pour la fin 2027 à l'usine de Cléon de Renault Group.





