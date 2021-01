Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : vers une coentreprise avec Plug Power Cercle Finance • 12/01/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Renault et Plug Power, spécialiste des systèmes de piles à combustible et des services liés à l'hydrogène, annoncent la signature d'un protocole d'accord pour créer une coentreprise à 50/50, implantée en France, d'ici la fin du premier semestre 2021. 'Cette coentreprise accompagnera la très forte croissance du marché des véhicules utilitaires, des taxis et du transport commercial de personnes, fonctionnant avec une pile à combustible', expliquent les deux groupes qui proposeront une offre complète de services. La joint-venture, visant plus de 30% de part de marché des véhicules utilitaires légers à hydrogène en Europe, localisera en France des activités de pointe pour la R&D, la fabrication de systèmes de piles à combustible et leur intégration dans les véhicules.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.94%